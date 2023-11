1 z 4

Jarosław Kret wciąż próbuje odzyskać Beatę Tadlę! Rozstanie Beaty Tadli i Jarosława Kreta, do którego doszło pół roku temu zaskoczyło wszystkich. Para miała konkurować ze sobą w "Tańcu z Gwiazdami" jednak tuż przed rozpoczęciem show pogodynek w jednym z wywiadów dał jasno do zrozumienia, że jego związek z dziennikarką to już przeszłość.

Ja mam swój własny dom na warszawskiej Starówce, Beata ma swój gdzie indziej. Nie chcę wnikać w szczegóły i o tym opowiadać, ale tak wygląda nasze życie. Każdy z nas ma swoje- mówił wówczas w rozmowie z "Faktem".

Później pojawiły się plotki, że Beata Tadla właśnie z mediów dowiedziała się o decyzji swojego partnera dotyczącej ich rozstania. Tadla nie potrafiła ukryć swoich emocji, ale w trudnych chwilach mogła liczyć na wsparcie syna i przyjaciół, których poznała na planie "Tańca z Gwiazdami". Po jakimś czasie okazało się, że Jarosław Kret zrozumiał swój błąd, zapisał się na terapię i próbował przekonać gwiazdę, żeby dała mu jeszcze jedną szansę. Dziennikarka jednak nie chciała o tym słyszeć.

Teraz okazuje się, że pogodynek wciąż walczy o byłą partnerkę! To co zrobił ostatnio zaskoczyło nie tylko dziennikarkę, ale i ich kolegów z pracy, którzy byli świadkami dość niezwykłej sceny...

Co zrobił Jarosław Kret i jak skomentowała to Beata Tadla? Szczegóły w naszej galerii!

