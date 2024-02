Ada i Michał z "Rolnik szuka żony 9" niemal natychmiast podbili serca widzów, a ich uczucie zostało przypieczętowane ślubem, który para wzięła w czerwcu ubiegłego roku. Tymczasem para dzieli się kadrami z małżeńskiego życia, a niedawno pojawili się także na wydarzeniu, gdzie promowali m.in. nową edycję hitowego show TVP. Teraz Ada pokazała kadry z ... bukietem kwiatów. Nie dostała ich jednak od męża! O co chodzi?

Ada z "Rolnika" pokazała kwiaty. Nie są od męża

Fani Ady i Michala z "Rolnik szuka żony" uwielbiają śledzić nowe treści, które para publikuje w sieci. Nie powinien dziwić zatem fakt, że ostatnio wpis Ady z "Rolnika" wywołał niemałą burzę w sieci - a wszystko przez to, że niektórzy internauci sugerowali, że ... rodzina pary niebawem się powiększy. Rolniczka zdementowała te doniesienia, ale zamieszanie z nimi związane najwyraźniej nie zniechęciło jej do dalszego dzielenia się swoją codziennością w internecie.

Tym razem Adrianna Tyszka pokazała bukiet kwiatów, który na myśl przywodzi wiosenne dni. Co ciekawe, wcale nie otrzymała ich od męża, a ... postanowiła zrobić prezent dla samej siebie!

Kwiaty od siebie dla siebie - pisze Ada z ''Rolnika''.

Wygląda na to, że Ada z "Rolnika" potrafi docenić małe, codzienne przyjemności i co więcej - nie widzi nic złego w tym, by sama siebie rozpieszczać! Myślicie, że para planuje szczególne świętowanie tegorocznych Walentynek?

Choć po ślubie i wspólnym zamieszkaniu Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" rzadko wypowiadają się dla mediów, w pierwszym wywiadzie jako żona Michała, Ada przyznała, że świetnie czuje się na wsi i odnajduje się w nowym otoczeniu.

Nie brakuje mi miasta, bardzo się cieszę, że przeniosłam się na wieś. Bardzo dobrze się tam czuję, a jednocześnie odpoczywam. Podoba mi się to życie i radzę sobie tam. Trochę zajęło mi to czasu, zanim się do tego przyzwyczaiłam, ale odnajduję się tam - mówiła Ada z ''Rolnik szuka żony'' w ''Pytaniu na śniadanie''.

Warto wspomnieć, że Ada z "Rolnika" nie jest jedyną uczestniczką show, która relacjonuje fanom swoją codzienność i docenia małe przyjemności. Ostatnio Sara z "Rolnik szuka żony" pokazała, co sprawiło jej radość - drobiazgi takie jak nowy manicure, aromatyczna kawa czy pyszne słodkości naprawdę potrafią umilić dzień!

A Wy, kupujecie sobie czasem kwiaty?

