"99 - gra o wszystko VIP" to polska wersja belgijskiego formatu "99 to beat", którą widzowie zdążyli polubić w poprzednich edycjach. Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach, w show biorą udział osoby znane z innych programów TTV i zmagają się w różnych konkurencjach. Co czeka ich w najnowszym odcinku? Jedno z zadań wytrąciło z równowagi partnera Mariusza Kozaka z "Gogglebox".

"99 - gra o wszystko": uczestnicy zmierzą się z dużym wyzwaniem

Już pierwszy odcinek nowego sezonu w formule VIP przyniósł sporo emocji - jedna z uczestniczek miała groźny wypadek. Jak się okazało, Iza Zeiske z "99 - gra o wszystko" upadła i złamała kręg szyjny. Z gry oprócz Izabeli odpadli też Kasia i Bogusz.

W drugim odcinku trzeciej odsłony "99 - gra o wszystko VIP" także nie będzie brakowało emocji. Uczestnicy staną bowiem przed nie lada wyzwaniem.

- Nie robimy tego, naprawdę!

- Nie chcę tego robić, to jest obrzydliwe!

- Nie mam ochoty czyjej stopy...

Wygląda na to, że najbardziej przeciwny realizacji zadania związanego z dotykaniem stóp innych będzie Sebastian Szarata, partner Mariusza Kozaka z "Gogglebox", który podejdzie do konkurencji bardzo emocjonalnie.

- No sorry, mam się rozryczeć? - pytał oburzony.

Czy Sebastian zrezygnuje z show? Jak wypadną pozostali uczestnicy i kto tym razem opuści program? Przekonacie się już w sobotę o 22:00 w TTV, a zapowiedź odcinka znajdziecie w naszym wideo - zobaczcie sami!

mat. prasowe TTV