"99 - Gra o wszystko": Laluna zaliczyła wstydliwą wpadkę. To się wydarzyło naprawdę

Za nami finał 2. edycji "99 - Gra o wszystko. VIP", którym wzięły udział gwiazdy TTV. W finałowym odcinku zmierzyło się ze sobą aż sześciu uczestników. Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak z "Królowych życia" w trakcie nagrań świętowali 3. rocznicę ślubu. W programie nie brakowało również łez. Izabela Macudzińska, po jednej z konkurencji zalała się łzami. Kto wygrał program? "99 - Gra o wszystko": Izabela Macudzińska popłakała się na planie Kolejna edycja "99 - Gra o wszystko" dobiegła końca. W programie nie brakowało emocji a ten szczególnie emocjonalny był dla "Królowej życia". W trakcie Izabela Macudzińska zasłabła na planie programu. To wszystko przez ogromny stres i fakt, że mało tego dnia zjadła. Kolejne konkurencje także wiele ją kosztowały. Okazało się, że "Królowa życia" boi się ciemności. Konkurencja z zasłoniętymi oczami była trudnym początkiem dla Izabeli Macudzińskiej w "99 - Gra o wszystko". Walczyła jednak dzielnie niemalże do samego końca. W finale 99 - Gra o wszystko" w pierwszej konkurencji trzeba było zapamiętać krótką melodię i zagrać ją na instrumencie. W tym zadaniu poległ Joachim Zeiske. Kolejną konkurencją było wejście po śliskich schodach. Podczas wykonywania tego zadania Izabela Macudzińska strasznie się poobijała. Ból był dla niej nie do zniesienia, kolejny raz popłakała się na planie. Uderzyło mnie tak w mięsień, że aż nogi nie czułam. A jak jeszcze to tłuste mi wpadło w oko to już nie widziałam nic - mówiła. Niestety w tej konkurencji to właśnie ona musiała pożegnać się z programem. W następnych konkurencjach w drodze do finału odpadli Jędrek z "Gogglebox" oraz Krzysztof z "Gogglebox". W wielkim finale po raz kolejny znalazł się...