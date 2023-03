W "99 gra o wszystko" emocje sięgają zenitu. Za nami kolejne wymagające sprytu, szybkości i siły zadania, z którymi musiały zmierzyć się gwiazdy największych hitów TTV. W środowej odsłonie programu nie zabrakło adrenaliny, chwil grozy, a także łez. Tym razem od płaczu nie mogła powstrzymać się Sylwia Bomba, uznawana za najbardziej kontrowersyjną uczestniczkę programu. Co tam się wydarzyło?! "99 gra o wszystko": Sylwia Bomba znów w ogniu krytyki Za nami 4. odcinek wyjątkowego programu "99 gra o wszystko", zrealizowanego z okazji 10. urodzin TTV. Największe gwiazdy stacji, których widzowie znają z takich hitów, jak "Gogglebox. Przed telewizorem", "Królowe życia", "Usterka", "Down The Road" czy "Prince Charming", zmierzyły się w kolejnych, wyjątkowo kreatywnych i skomplikowanych konkurencjach. Za nami sprawdzający orientację w terenie bieg przez labirynt, rzuty jajkiem, matematyczne łamigłówki, czy przepychanie samochodu, czyli konkurencja, po której na Sylwię Bombę spadła fala hejtu . Ciemnowłosa piękność odmówiła swojemu programowemu koledze z "Gogglebox" - Mateuszowi "BigBoy'owi" Borkowskiemu - dopasowania się w parę, tłumacząc swoje zachowanie tym, że woli być w zespole z kimś, kto zapewni jej wygraną. Nie trzeba było długo czekać, by w sieci zawrzało. I choć część gwiazd TTV, jak Jacek Jelonek staje po stronie Sylwii Bomby , to widzowie pozostają nieugięci i nie szczędzą celebrytce uszczypliwości. Także po najnowszym, 4. odcinku "99 gra o wszystko", wyemitowanym w stacji TTV w środę, 5 stycznia, w mediach społecznościowych aż huczy od niepochlebnych komentarzy kierowanych w stronę Sylwii. Również podczas najnowszej odsłony show ambitna gwiazda robiła wszystko, by...