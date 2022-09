"99 gra o wszystko": Kiedy finał 2. edycji z gwiazdami TTV? Oni będą walczyć o zwycięstwo! 

Nagła zmiana w "Rolnik szuka żony". Manowska pokazała zdjęcie z Dawidem i mówi o "ostatecznej decyzji". O co chodzi?

Władze TVP zmieniły godzinę emisji ostatniego odcinka siódmej edycji "Rolnik szuka żony"! Okazuje się, że wielki finał uwielbianego przez widzów programu jednak nie zostanie pokazany o godzinie 20:15! Cały sezon programu był emitowany o stałej porze 21:15, jednak tuż przed finałem Telewizyjna Jedynka ogłosiła, że w niedzielę 13 grudnia "Rolnik szuka żony" ruszy godzinę wcześniej. Teraz nastąpiła kolejną zmianę! To bardzo ważna informacja dla wszystkich fanów programu! Kiedy finał "Rolnik szuka żony7"? Wielki finał siódmej edycji "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Już dziś wieczorem, 13 grudnia, dowiemy się, jak potoczyły się losy Magdaleny, Macieja, Pawła, Józefa oraz Dawida. Teraz chyba wszyscy fani czekają na informacę, jak dziś wygląda związek Pawła i Marty, czy Maciej wciąż jest z Iloną, czy Magda jest szczęśliwa u boku Jakuba oraz czy Dawid i Józef znaleźli swoje drugie połówki. Odpowiedzi na wszystkie pytania poznamy już w wielkim finale- ale o której godzinie zostanie wyemitowany ostatni odcinek programu? Do tej pory Telewizyjna Jedynka informowała, że show zostanie wyemitowane o godzinie 20:15, jednak okazuje się, że program zobaczymy i stałej porze! Mamy ostateczną decyzję Przywrócono nam godzinę FINAŁ ROLNIK SZUKA ŻONY W TĘ NIEDZIELĘ O 21:15 Czyli JAK ZAWSZE ‼️‼️‼️‼️- napisała Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony". Fani są zachwyceni, że program zostanie wyemitowany o stałej porze. - Tak się cieszę💞😘😍 - No i pięknie 🙂 czekamy cierpliwie ❤️ - Super, że się udało jednak o stałej porze👍- komentują fani. Wszystkim fanom programu jeszcze raz przypominamy- finał siódmej edycji "Rolnik szuka żony" zostanie wyemitowany w...