"99 gra o wszystko": Sylwia Bomba odpadła w pierwszym odcinku! Gorzki komentarz Laluny 

Mariusz Kozak i Jacek Szawioła to bohaterowie programu "Gogglebox. Przed telewizorem" . Panowie dołączyli do show TTV w 3. sezonie i od razu zdobyli sympatię widzów. Co ciekawe, w trakcie trwania programu para rozstała się. Jednak mimo wszystko wciąż pozostają przyjaciółmi, dzięki czemu nadal możemy ich oglądać w programie "Gogglebox". Mariusz Kozak ostatnio był gościem Kasi Gargol w jej internetowym programie, który można obejrzeć na YouTubie . Celebryta opowiedział między innymi o tym, jak odkrył, że jest gejem. Oprócz tego zdradził kulisy swojego związku z Jackiem Szawiołą. Zobaczcie, jak narodziło się to uczucie! Jak poznali się Mariusz i Jacek z "Gogglebox"? Mariusz Kozak jeszcze w liceum spotykał się przez kilka lat z dziewczyną. Chodził z nią nawet na imprezy do znanych warszawskich klubów, gdzie bawiły się środowiska LGBT. To właśnie dzięki tym wypadom do Warszawy powoli zrozumiał, że czuje pociąg do mężczyzn. Gdy rozstał się ze swoją dziewczyną, zaczął spotykać się z chłopakami. Podczas jednego z wypadów do Warszawy poznał Jacka. Szawioła stał pod filarem w znanej dyskotece. Panowie bardzo szybko nawiązali nić porozumienia. Do tego stopnia, że tydzień później Mariusz wprowadził się do swojego nowego partnera. W Wigilię przyprowadziłem Jacka do domu jako kolegę, z którym mieszkam. I Jacek mówi: Cześć, jestem Jacek, chłopak Mariusza. A moja mama: Yyyyy... może drinka? Taką jej niespodziankę sprawił pod choinkę - wspomina Mariusz w rozmowie z Kasią Gargol. Mariusz i Jacek byli parą przez siedem lat. Niestety, ich związek rozpadł się jakiś czas temu. Jak już wspomnieliśmy, panowie żyją jednak w przyjacielskich relacjach. Wystarczy spojrzeć na odcinki "Gogglebox" z ich udziałem. Widać, że mają wobec...