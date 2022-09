"99. Gra o wszystko": Izabela Zeiske popłakała się na planie: "Nic nie mogę zrobić" 

Izabela Zeiske jest jedną z najbardziej lubianych gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorami". Robi furorę nie tylko w show, ale również w sieci, gdzie śledzi ją prawie 100 tysięcy followersów. Pani Izabela swoją energią i pozytywnym nastawieniem zaraża innych. Tylko nam zdradziła kilka faktów ze swojego życia. Jak dostała się do programu? Okazuje się, że przez małe kłamstwo związane z mężem. Oto pierwsza część wywiadu z Izabelą Zeiske! Zobacz także: Dlaczego Ewa Mrozowska z "Gogglebox" rzadko pokazuje męża? Wiemy! Jak Izabela otrzymała angaż w "Gogglebox. Przed telewizorem"? Jak to się stało, że trafiła Pani razem z synem do programu „Gogglebox. Przed telewizorem”? Spodobaliśmy się jako rodzina po tym, jak wystąpiliśmy z naszymi psami u Ewy Drzyzgi w „Rozmowach w toku”. A znaleźliśmy się w nim przez mój wariacki charakter. Zgłosiłam męża do programu, choć w Internecie poszukiwali mężczyzny, a dokładniej, pytanie brzmiało następująco: Jeśli jesteś facetem i masz psy to daj znać. Napisałam za męża: „posiadam żonę i pięć kochających psów”. To był impuls, bo nie wiem czemu trochę skłamałam i gdy kliknęłam, to zdałam sobie sprawę, że wrobiłam mojego męża. Szybko do niego zadzwoniłam, a że on mnie już dobrze zna, więc tylko zapytał: „I co ty znowu wymyśliłaś”? Zadzwonili do niego i od razu powiedział: „tak, wszystko się zgadza, ale ja oddam żonę, ona lepiej wytłumaczy jak wygląda nasze życie, bo ja jestem mniej rozmowny”. Zrobiliśmy małe show w programie i już po niecałym miesiącu zadzwoniła do nas pani z propozycją castingu w Warszawie. Powiedzieli do czego? Tylko, że do programu rozrywkowego, ale nie chcieli powiedzieć do jakiego. Zapowiedziałam, że jaja mogę robić w telewizji,...