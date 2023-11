W programie szybko pokazują, że mamy nocleg. Tak naprawdę szukanie go zajmuje minimum 1,5 godzin i nie zawsze kończy się to powodzeniem. Kiedy widzisz, że nadchodzi zmierzch, to zaczynasz panikować i denerwować się, a przede wszystkim wątpić w siebie. Problemem największym było to, że ludzie myśleli, że chcemy ich okraść. Często pytali nas o paszporty, robili im zdjęcia, żeby mieć pewność, że nic się nie stanie - opowiadają kulisy "Azja Express".