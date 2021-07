"40 kontra 20": Robert Kochanek już znalazł miłość?! "Jest to kobieta, z którą mógłbym nawiązać bliższy kontakt"

W programie "40 kontra 20" robi się coraz bardziej poważnie! W ostatnim odcinku pożegnaliśmy dwie uczestniczki, ale zabawa dalej trwa. Choć każda z pań zapewnia, że czuje się komfortowo i jest pewna siebie, to przyjście każdej kolejnej uczestniczki budzi zawsze cień wątpliwości. Tak było w dzisiejszym odcinku, w którym uczestnicy poznali 31-letnia Lindę! Mimo że większość pań ją polubiła, to Linda od razu pokazała, że ma charakter i będzie zabiegała o tego z panów, który jej się bardziej spodoba! Kłopot w tym, że podobają się jej zarówno Bartek jak i Robert!

Nowa uczestniczka miała możliwość wygrać jeden z konkursów, którego nagrodą było wybranie, z którym z uczestników chciałaby pójść na randkę. Niestety Linda nie poradziła sobie w tej konkurencji, a zwyciężczynią została 26-letnia Marta, mieszkająca jak na razie w glampingu Bartka. Okazuje się, że uczestniczka wcale nie chciała trafić właśnie tam...

"40 kontra 20": Robert Kochanek z żadną z uczestniczek nie miał takiej chemii!

Panowie przygotowali dla swoich uczestniczek wcale niełatwe zadanie. Panie miały walczyć między sobą w basenie, a wygrywała ta, która zrzuciła przeciwniczkę z dmuchanego materaca. W finale konkursu należało jak najszybciej przepłynąć basen i w tej konkurencji najlepsza okazała się 26-letnia Marta. Okazało się, że nagrodą za ten konkurs była możliwość wybrania, z którym z panów chce się iść na randkę. Wielkim zaskoczeniem dla uczestników był fakt, że 26-letnia Marta należąca do grupy Bartka z całą pewnością podeszła do Roberta Kochanka i oświadczyła, że to z nim chce odbyć spotkanie sam na sam. Para wybrała się więc na romantyczną randkę, podczas której padły zaskakujące słowa! Tancerz jeszcze nie otworzył się tak przed żadną z uczestniczek!

- Pierwszy raz mieliśmy możliwość spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć sobie prawdę… - mówił zachwycony Robert Kochanek. - Ogólnie ja myślałam, że będę w Twojej drużynie, tak prawdę mówiąc… - zaczęła rozmowę Marta. - Uwierz mi, ja też. Nie było mi to na rękę, że jak zobaczyłem, że Bartek wskazał Ciebie! Chciałem, żebyś była ze mną - przyznał uczestnik.

Robert zapytał się Marty, jak odnajduje się przy Bartku. Czy fakt, że są podobni wiekiem, powoduje, że Marta czuje z nim się lepiej? Ale jeśli tak, to dlaczego wybrała Roberta?

Z Tobą mam większą interakcję. Z Bartkiem to wiesz, wygłupy, tańce. Bartek jest w podobnym wieku do mnie, przy nim mogę czuć się swobodnie, ale to jest tak bardziej jak kolega. U Ciebie mi się wydaje, że jest troszkę inaczej, bo się inaczej zachowuję, bo ja nie traktuje ciebie jako kolegi, bo chcę cię bardziej poznać. W tobie to jest coś takiego, nie wiem, czy ty to czujesz, jak patrzysz mi w oczy to ja patrzę się dookoła, bo jest między nami połączenie… Dlatego Ty tu jesteś, a nie Bartek. Chcę Ci właśnie pokazać, że jestem Tobą zainteresowana i chcę dowiedzieć się, co ty o mnie sądzisz - przyznała szczerze Marta.

Robert przyznał, że nie traciłby czasu na kogoś, kogo nie chciałby poznać. Marta wyraźnie robi na nim wrażenie.

- Jest to kobieta, z którą mógłbym nawiązać bliższy kontakt - powiedział



Myślicie, że Robert naprawdę jest szczerze zainteresowany Martą? Ostatecznie to ona powiedziała więcej deklaracji niż on... Czy senior chce sobie zostawić otwartą furtkę i niczego nie obiecywać? Wygląda na to, że tak!

Robert Kochanek zdecydowanie był zauroczony swoją randką. Nie spodziewał się także, że to właśnie Marta będzie nim zainteresowana. Wybór uczestniczki zaskoczył także samego Bartka!

Robert Kochanek przywitał w swojej willi nową uczestniczkę Lindę! Kobieta jest bardzo pewna siebie i przyznała, że zarówno Junior jak i Senior jej się podobają! Możemy się domyślać, że w następnych odcinkach to właśnie Linda będzie chciała zwrócić na siebie uwagę!