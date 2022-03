"40 kontra 20" Kinga Zapadka rozpuściła kwas w ustach: "Wasz naturalny glonojad"

Kinga Zapadka i Julia Kupiec to najbardziej wyróżniające się uczestniczki "40 kontra 20". Julia zdecydowanie wpadła w oko Juniorowi czyli Bartkowi Andrzejczakowi, a Kinga do tej pory była najbardziej w typie Roberta Kochanka, Seniora. Obie panie wyróżniają się swoją urodą i nie ukrywają, że poddały się operacjom plastycznym. Kinga opowiedziała o operacji piersi natomiast Julia również zoperowała biust a także powiększyła pośladki. Czy dziewczyny mają na swoim koncie jeszcze więcej operacji oraz zabiegów medycyny estetycznej, o których nie powiedziały w programie? Zobaczcie, co na ten temat napisały na Instagramie. Zobacz także: "40 kontra 20": Beata powiększyła usta Oliwii! Najmłodsza uczestniczka już poprawia urodę Julia i Kinga z "40 kontra 20" o operacjach plastycznych. Co oprócz biustu i pośladków poprawiały? Julia Kupiec dołączyła do " 40 kontra 20 " już od dawna będąc gwiazdą Instagrama. Na jej profilu śledzi ją ponad 220 tysięcy internautów. Wchodząc do kontrowersyjnego randkowego show TVN już na wstępie zrobiła furorę nie tylko wśród "czterdziestek" i "dwudziestek" ale przede wszystkim zwróciła uwagę Bartka i Roberta. Panie komplementowały urodę nowej i nie bały się zapytać ją o operacje plastyczne. Dla pięknej Julii to nie jest temat tabu i chętnie opowiedziała o operacji piersi oraz powiększaniu pośladków. Nie miała również problemu z tym, by powiedzieć, że doczepia włosy i powiększa usta. Czy ma na swoim koncie więcej operacji plastycznych? Fanka postanowiła zapytać ją o jej idealny nos. Na pytanie, kto jej tak pięknie zrobił nos odpowiedziała: Nosek mam swój Zobacz także: "40 kontra 20": jedna z "czterdziestek" jest...