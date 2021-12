"40 kontra 20": Kinga wbija szpilę Robertowi Kochankowi. Rozstali się przez zdradę?!

Widzowie programu "40 kontra 20" byli pewni, że Kingę Zapadkę i Roberta Kochanka połączyło poważne uczucie, które przetrwa wiele. Mimo tego jednak już jakiś czas temu zauważyli, że między parą nie wszystko układa się dobrze i przeczuwali, że ta para się niedługo skończy. Faktycznie Kinga jako pierwsza ogłosiła rozstanie i nie dając żadnych wyjaśnień, napisała tylko o Robercie Kochanku "wybaczam Ci". Fani przypuszczali, że wina leży po stronie Roberta, a najnowsze wypowiedzi Kingi tylko to potwierdzają!

"40 kontra 20": Kinga ujawnia powody rozstania?

Dla widzów związek Roberta Kochanka i Kingi Zapadki był bardzo tajemniczy. Para chwaliła się wspólnymi zdjęciami i czasem opisywała swoją relację, jednak zazwyczaj to Kinga bardziej otwarcie mówiła o swoim związku niż Robert Kochanek. To właśnie ona pierwsza przyznała, że jej relacja przechodzi kryzys, pierwsza także mówiła o planach na przyszłość i o tym, że marzy, by zostać mamą. Gdy okazało się, że związek Kingi i Roberta się skończył, fani nie kryli przykrości. Kinga napisała długie oświadczenie, w którym zwróciła się także do byłego partnera:

-Robercie, Tobie dziękuję za wspólnie spędzony czas, za te dobre i złe momenty, to była niesamowita lekcja. Życzę Ci szczęścia i jednocześnie wybaczam…

Fani dość szybko doszli do wniosku, że może chodzić o zdradę. Zresztą ten temat przewijał się jeszcze na Instagramie Kingi. Teraz zaś internauci dostali jasny komunikat co do historii tej pary, przy okazji niewinnego pytania fanki. Ponieważ Kinga tak chętnie mówi o swoich sukcesach i imponuje swoim obserwującym siłą i swoim sposobem bycia, wiele kobiet jej ufa i pyta o rady:

-Spotykam się z młodszym mężczyzną, ale nie wiem, czy to ma sens - żali się internautka. - Kochana to nie tak, od zawsze mówiłam, że kwestia wieku nie ma znaczenia. Oczywiście są granice, ale uważam, że jeśli partnerzy mają podobne wartości i priorytety, wiek nie ma większego znaczenia. Możesz być z mężczyzną, który ma czterdzieści parę lat, będzie utwierdzał siebie i innych w przekonaniu, że jest stabilny emocjonalnie, że już się wyszalał i teraz chce założyć rodzinę, a w tej samej chwili będzie smarował do 50 innych kobiet, a w piątkowy wieczór zaspokajał swoje ego w jednym z klubów, podrywając kobiety. Możesz też spotkać mężczyznę, który ma dwadzieścia parę lat i nie będzie Ci opowiadał bajek o tym, jaki on jest dojrzały emocjonalnie, ale swoimi czynami udowodni to, że jest. Trust me, ciocia Kinia wie, co pisze... Prawda jest taka, że niektórzy niezależnie od tego, w jakim wieku są, nigdy nie dorosną do bycia w poważnej relacji... - przyznaje Kinga.

Fani dość szybko zauważyli, że słowa Kingi są spójne z jej doświadczeniem. Choć relacja między nią a Robertem Kochankiem była naprawdę wyjątkowa, wystarczy wspomnieć wiele ich kłótni w programie "40 kontra 20" w których Kinga złościła się, że Robert tak naprawdę z każdą z pań utrzymywał bliski kontakt, także fizyczny, mimo że był właściwie zdecydowany na budowanie relacji właśnie z Kingą...

Z kolei inna fanka wspomniała o dopiero co skończonym związku Kingi i postanowiła napisać, że jest jej przykro z powodu zakończenia relacji ulubionych bohaterów "40 kontra 20":

-Piękna z Was para była. Bardzo szkoda - zauważa internautka. - Zrobienie zdjęcia na Instagramie trwa 15 sekund. Życie trochę dłużej. Wygląd nie wystarczy do stworzenia szczęśliwego związku. Warto więc przeżyć to życie z kimś kto nas uskrzydla, a nie odwrotnie - odpowiedziała Kinga.

Choć Kindze zależy na tym, by nie prać brudów swojego związku publicznie, to jednak w swoich szczerych odpowiedziach siłą rzeczy powołuje się na swoje doświadczenia. Fani mają teraz jeszcze szerszy ogląd na sytuację i domyślają się już powodu rozstania Roberta i Kingi... Choć jeszcze jakiś czas temu liczyli, że może para jeszcze raz spróbuje być razem, to teraz widać, że zdecydowanie nie ma już na to szans.