"40 kontra 20": Kasia jest w ciąży? Jej wymowna reakcja dużo zdradziła

W drugiej edycji "40 kontra 20" nadszedł moment, który zawsze wiąże się z dużymi emocjami i rozczarowaniami - moment ceremonii przeparowania. Tym razem zagrożone były Amira, Anita, Maja i Sandra. Która z nich ze smutkiem opuściła ekskluzywną willę i glamping na bajecznej Krecie i co na to pozostałe kandydatki? Wszystko już wiadomo. "40 kontra 20": Zaskakująca ceremonia przeparowania Wydarzenia w drugiej edycji hitowego show TVN-u nabierają rozpędu. Za nami liczne kłótnie w "40 kontra 20" oraz pierwsze poważne kryzysy. W minionych odcinkach dużym zaskoczeniem okazało się być zakończenie relacji Toma i Amiry, którzy do tej pory tworzyli silną więź. Na skutek nieprzemyślanego zachowania pięknej brunetki 44-latek wytypował ją jako tą zagrożoną. Obok niej stanęła także Anita, która wiązała z Tomem duże nadzieje. Młodszy bohater z kolei podważył swoją więź z Mają i Sandrą - uczestniczką, która najkrócej gościła na glampingu. To właśnie one w dużym stresie wyczekiwały na werdykt panów. W minionym odcinku, podczas ceremonii przeparowania wszystko stało się jasne. Wówczas z programem musiały się pożegnać aż dwie uczestniczki. Zobacz także: "40 kontra 20": Zachowanie Amiry oburzyło uczestniczki: "Idzie po bandzie. Czułam się zażenowana" Ku zaskoczeniu widzów, okazało się, że to koniec przygody z "40 kontra 20" dla lubianej przez wszystkich Anity. Sama zainteresowana również nie kryła swojego zdziwienia. Jednak z dużą pokorą wyznała, że jest pogodzona z decyzją, ponieważ Tom nie był mężczyzną, którego szuka: - Jestem bardzo zaskoczona, ale nie będę na siłę walczyć o coś, czego tak naprawdę nie było. Bo pomimo tego, że Tom jest wspaniałym mężczyzną, to nie był to mężczyzną, którego szukam. ...