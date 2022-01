"40 kontra 20": Patrycja jest z Bartkiem dla kariery? Zabrała głos

Patrycja Rodak i Bartek Andrzejczak poznali się na planie "40 kontra 20", chociaż pomiędzy nimi nie iskrzyło od początku. Kiedy przystojny Junior lokował swoje uczucia w pięknej Julii, Patrycja była doskonałą obserwatorką, słuchaczką i kompanem do rozmowy. Bartek i Robert bardzo szybko zorientowali się, że Patrycja jest bardzo inteligentną i mającą wiele do zaoferowania kobietą. Relacja Pati i Bartka zaczęła kreować się dopiero w połowie programu. Nie brakowało iskier ale to właśnie one doprowadziły ich do finału. Zwycięzcy "40 kontra 20" nie tworzyli tak medialnego związku jak Robert i Kinga, jednak to właśnie ich miłość wciąż ma się doskonale, kiedy ich koledzy z planu prowadzą internetowe potyczki po rozstaniu. Internauci jednak zaczynają się doszukiwać problemów również w związku Patrycji i Roberta. Posądzili uczestniczkę o to, że buduje swój związenk z Bartkiem tylko dla kariery! Musiała zabrać głos.

"40 kontra 20": Patrycja ostro odpowiada na zarzuty w jej kierunku. Czy jest z Bartkiem tylko dla kariery?

"40 kontra 20", gdzie poznali się Patrycja Rodak i Bartek Andrzejczak to program, w którym podział wiekowy nie istnieje. Brały w nim udział kobiety w dwóch kategoriach wiekowych: poniżej 30. roku życia oraz powyżej 40. roku życia. Walczyły o serca tzw. Juniora (poniżej 30. roku życia) oraz Seniora (powyżej 40. roku życia). Z hitu TVN7 widzowie najlepiej zapamiętali Roberta Kochanka oraz Kingę Zapadkę i właśnie Bartka Andrzejczaka oraz Patrycję Rodak. Tym pierwszym niestety nie udało się stworzyć dłuższej relacji. Tym bardziej zainteresowanie fanów przeszło na piękną blondynkę i przystojnego bruneta. Dlaczego więc fani postanowili zarzucać Patrycji, że jest z Bartkiem tylko dla kariery?

Patrycja Rodak i Bartek Andrzejczak byli jednymi ze zwycięzców 1. edycji "40 kontra 20". Byli nietypową parą, ponieważ do tej pory nie zdecydowali się na wspólne zamieszkanie, a swój związek pielęgnują na odległość. Patrycja na co dzień mieszka bowiem w Londynie, gdzie realizuje się zawodowo jako makeupistka i projektantka ubrań. Próbuje również swoich sił jako modelka, co nie jest specjalnie zaskakujące, biorąc pod uwagę idealną figurę tej ślicznej blondynki. Najwidoczniej ich szczęście wzbudza podejrzliwość wśród fanów, którzy coraz głośniej zastanawiają się, czy ten związek oby na pewno wynika z miłości. patrycja_40kontra20/Instagram

Jeden z obserwatorów był bardzo bezpośredni i wprost zapytał Patrycję, czy jest z Bartkiem tylko dla kariery. Modelka ostro i charakterystycznym dla siebie sarkazmem, odpowiedziała na ten zarzut:

Tylko i wyłącznie, Bartito uczy mnie mejkapu i projektowania ubrań

Uczestniczka nie poprzestała na jednej ripoście. Mimo że odpisała błyskotliwie i spokojnie, to czuć obecną w jej słowach ironię, a nawet zirytowanie.

On ze mną też, ja go uczę aktorstwa, biotechnologii i gry w football amerykański - dodała.

Twardy charakter, który zaprezentowała w programie, nadal nie opuszcza Patrycji. Trzeba przyznać, że dziewczyna wie, jak w inteligentny sposób poradzić sobie z hejterami.

Patrycja i Bartek z "40 kontra 20" nie mają zamiaru przejmować się uszczypliwościami ze strony ich obserwatorów. Mimo że wiele osób nie wróżyło im trwałej relacji, okazuje się, że poza kamerami świetnie się ze sobą dogadują. Ich relacja rozwija się w spokoju, i dopiero po wielu miesiącach znajomości mówią, o pierwszych planach wspólnego zamieszkania. Na razie wystarczają im wzajemne odwiedziny. Bartek ostatnio poinformował, że niedługo znów zobaczą się z Patrycją, aby spędzić razem kilka magicznych chwil. Kibicujecie im?