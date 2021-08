"40 kontra 20": Co z drugą edycją programu? Czy randkowe show wróci na antenę?

Hotel Paradise: co z drugim sezonem? Kiedy będzie emitowany? Hotel Paradise - oglądalność - czy był hitem? Kiedy drugi sezon Hotelu Paradise?

"Hotel Paradise" hitem wiosennej ramówki TVN7! Co z drugim sezonem? El Dursi: "Będzie totalny ogień"

Kiedy ruszy druga edycja "Hotelu Paradise"? Czy wkrótce poznamy bohaterów kolejnej odsłony programu prowadzonego przez Klaudię El Dursi? Zaledwie kilka dni temu zobaczyliśmy wielki finał pierwszej edycji reality-show - jak już wiemy program wygrali Marietta i Chris. "Hotel Paradise" był prawdziwym hitem wiosennej ramówki i, jak informuje portal wirtualnemedia.pl, stacja TVN7 w czasie nadawania show zajmowała drugie miejsce na rynku telewizyjnym wśród swoich konkurentów. Ile osób oglądało pierwsza edycję i kiedy zobaczymy drugi sezon "Hotelu Paradise"? Kiedy emisja drugiej edycji "Hotelu Paradise"? Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl pierwszą edycję "Hotelu Paradise" oglądało średnio 704 tys. widzów. Najwięcej osób obejrzało ostatni, finałowy odcinek - show przyciągnęło wówczas przed telewizory średnio 1,04 mln osób. „Hotel Paradise” to niekwestionowany sukces Siódemki! Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników - w paśmie nadawania w grupie komercyjnej awansowaliśmy do wielkiej czwórki- w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl komentuje Katarzyna Mazurkiewicz, szefowa stacji. Teraz wszyscy fani zastanawiają się, kiedy zobaczymy drugą edycję show. "Hotel Paradise 2" miał mieć swoją premierę tuż po zakończeniu pierwszej odsłony programu, niestety. przez pandemię koronawirusa stacja zmieniła swoje plany. Teraz, jak donosi portal wirtualnemedia.pl, reality-show wróci na antenę po wakacjach! My już nie możemy doczekać się drugiej edycji show! Sama Klaudia El Dursi w rozmowie z "Party" przyznała, że w kolejnej odsłonie programu nie zabraknie wielkich emocji! Niczego nie ujmując ekipie z pierwszej edycji, muszę przyznać, że w drugiej będzie...