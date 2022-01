"40 kontra 20" Bartek imprezuje z jedną z uczestniczek! Co na to Patrycja? 

Bartek pochwalił się zdjęciem z uczestniczką z "40 kontra 20" i nie jest to Patrycja! Do tej dziewczyny uczestnik miał zawsze wielką słabość!

Bartek i Patrycja odnaleźli się w programie "40 kontra 20" i wyglądało na to, że naprawdę połączyło ich coś więcej. Para programowego "Juniora" ma się bardzo dobrze, a zakochani wciąż publikują wspólne zdjęcia. Co ciekawe, na malowniczej Krecie, gdzie o serce dwóch przystojniaków walczyło kilkanaście kobiet, panowie poznali wiele piękności, z którymi do tej pory utrzymują kontakt. Bartek miał taką przyjaźń, o którą czasem Patrycja bywała zazdrosna. A teraz "Junior" pochwalił się zdjęciem z programową przyjaciółką. Co na to jego partnerka?

"40 kontra 20": Bartek świętuje urodziny Izy! Co na to Patrycja?

Bartek i Patrycja zdecydowanie w programie odnaleźli prawdziwą miłość. Co prawda pierwsze odcinki wcale nie wskazywały na to, że to właśnie tych dwoje się w sobie zakocha, ale czas na greckiej wyspie ich połączył i to uczuciem, które przetrwało do dziś. O serce Juniora walczyło wiele kobiet i wiele z nich miało nadzieję, że zostaną przez Bartka wybrane. Uczestnik zachwycał się uczestnikami, czasem się na nich zawodził, ale na jedną z nich zawsze mógł liczyć. Była to oczywiście Iza, która dzięki Bartkowi przetrwała aż do finału programu. Gorąca "czterdziestka" okazała się być dla Bartka prawdziwą powierniczką sekretów i nie da się ukryć, że Iza sporo dzięki temu na Krecie namieszała.

Jak się okazało, wielka przyjaźń uczestniczki z Bartkiem przetrwała także po programie! Zdjęciami Bartka i Izy pochwaliła się... Patrycja, która postanowiła razem z ukochanym i jego przyjaciółką świętować jej urodziny!

Co ciekawe Patrycja i Bartek wciąż utrzymują kontakt z Izą, a także jej córką Lindą! Trzeba przyznać, że uczestnictwo w programie mamy i córki, które rywalizowały o tego samego mężczyznę, wzbudzało wśród widzów niemałe kontrowersje! Teraz jednak Linda ułożyła sobie życie u boku nowego mężczyzny, a Iza, mimo że wciąż jest singielką, w programie znalazła prawdziwych przyjaciół!

Iza w programie nie mogła do końca odnaleźć drogi do serca swojego faworyta - Roberta Kochanka. Uczestniczka była usilnie poskramiana przez swoją córkę Lindę, a to nie ułatwiało jej zdobywania względów przystojnego "Seniora". Wygląda jednak na to, że nawet gdyby Iza walczyła o Roberta Kochanka, to jego serce było zdecydowanie zajęte przez Kingę Zapadkę.

Robert i Kinga opuścili program bardzo zakochani i szczęśliwi. Niestety ich radość nie potrwała długo. Po pół roku związku para rozstała się w teoretycznie przyjacielskich stosunkach, jednak Kinga wyraźnie sugerowała, że Robert ją zdradził...