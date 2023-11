W życiu mężczyzn są pewne etapy, które wymagają radykalnych zmian. Jedną z nich jest zmiana stylu ubierania się, a co za tym idzie - wymiana praktycznie całej garderoby. Proces ten nie jest ani łatwy ani tani, ale jeżeli odpowiednio się do niego podejdzie, to można osiągnąć zadowalające efekty.

Decyzja o zmianie stylu ubierania się to jedno, ale drugie to wybranie odpowiedniego stylu dla siebie. Wbrew pozorom nie musi to być takie proste, jak mogłoby się wydawać.

Zasady ułatwiające wymianę męskiej garderoby

Niezależnie od tego, w jakim wieku mężczyzna dojrzewa do decyzji o przejściu z luźnego, młodzieżowego stylu ubierania się na bardziej stonowany, powinien kierować się tymi samymi zasadami. Pierwsza podstawowa mówi o tym, aby przynajmniej w minimalnym stopniu zacząć interesować się modą męską. Wystarczy w miarę regularnie śledzić modowe trendy na portalach specjalizujących się w tej tematyce i wybierać stylizacje, które wpisują się w nasz gust. Innym sposobem jest czerpanie inspiracji od znanych osób (mogą to być celebryci, aktorzy czy sportowcy), którzy przywiązują szczególną uwagę do swojego ubioru.

Ułożenie w głowie pewnego schematu ubierania się, w którym byśmy się widzieli powinno pomóc w kolejnej ważnej kwestii - selekcji ubrań znajdujących się w szafie. Nie każdy może sobie pozwolić na wyrzucenie wszystkiego z szafy i uzupełnienie jej od razu nowymi. A nawet jeżeli ktoś ma taką możliwość, to też nie jest to polecane, ponieważ warto pozostawić ubrania, które będą pasowały do naszego nowego stylu. Aby prawidłowo wyselekcjonować stare ubrania, wystarczy pozbyć się:

ubrań za dużych lub zbyt małych,

spodni z poszarpanymi nogawkami,

koszuli z krótkimi rękawami,

koszuli w hawajskie wzory.



Jakie ubrania powinny znaleźć się w szafie stylowego faceta?

Kiedy zna się już stan swojej szafy (zazwyczaj po takiej selekcji jest on bardzo ubogi) i określiło się swoje preferencje dotyczące nowego stylu ubierania się, można udać się na zakupy. Jeżeli posiada się większy budżet, dający możliwość zakupów w butikach, a nie w „sieciówkach”, to taka opcja będzie lepsza z jednego powodu. Chodzi o profesjonalne doradztwo ze strony personelu.

Jednak nawet bez takiej pomocy można znaleźć odpowiednie dla siebie ubrania. Niezależnie od preferowanego stylu, każdy dojrzały facet powinien mieć w swojej szafie:

