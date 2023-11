Julia Wieniawa nie rozstaje się z tymi szpilkami! Identyczne znaleźliśmy za... 130 złotych!

1 z 6

Złote sandałki na niebotycznie wysokiej szpilce to zdecydowany hit tego karnawału. Wie o tym doskonale Julia Wieniawa, która w ten model zaopatrzyła się już kilka miesięcy temu - i była to świetna inwestycja! Dlaczego? Wieniawa zakłada swoje złote cudeńka na co drugą imprezę - komponuje je z błękitną mini sukienką (Więcej: Julia Wieniawa w niebieskiej sukience na teście TVP), z czarną błyszczącą kreacją lub z kompletnie odjechaną złota suknią maksi.

Wy też zakochaliście się w złotych szpilkach Julki? Jeśli tak, to świetnie! Znaleźliśmy niemal identyczne za... 130 złotych! Sprawdźcie, gdzie można je kupić!

