5 z 5

Trzymanie na rękach nowonarodzonego bobasa i karmienie go to z pewnością jedno z najcudowniejszych wspomnień każdego rodzica. Jeśli chcecie, żeby dla was stało się ono jeszcze bardziej magiczne, to proste – wystarczy zapłacić 506800 zł. Nie zapominajcie też, że możecie wygrawerować na butelce Doll imię swojej pociechy – pod warunkiem że mieści się w 20 znakach. Na szczęście „Klara" to tylko 5 liter ;)