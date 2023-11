2 z 5

Zielińska wykazała się dużym dystansem do siebie, publikując swoje zdjęcie, a tym samym narażając się na krytyczne komentarze. Jednak zaskakujące jest to, że takich komentarzy jest bardzo mało, dla większości internautów zdjęcie stało się pretekstem do wspomnień o własnej ewolucji stylu.

Zobacz: Zielińska żałuje, że odeszła z "Barw Szczęścia"? Zobacz, jak komentuje decyzję Kuszewskiego!