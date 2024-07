Marcelina Zawadzka uwielbia ubrania w delikatnych, pastelowych kolorach. Nie dziwimy się - wygląda w nich świetnie! (zobacz: Marcelina Zawadzka stawia na... modne pastele! Takiej kurtki jeszcze nie widzieliście!) Na imprezie producenta lodów na pierwszy plan w stylizacji Marceliny wysunął się oryginalny, patchworkowy płaszcz polskiej projektantki Domi Grzybek. Zawadzka zestawiła go z romantyczną, bieliźnianą halką vintage i wysokimi, szarymi botkami Marc Cain. Look Marceliny uzupełniła oryginalna, fioletowa kopertówka w kształcie ust - cacko od kultowej projektantki torebek Lulu Guiness. Nam najbardziej spodobała się delikatna sukienka Marceliny Zawadzkiej - mogłaby ją bardziej odsłonić! A co wy sądzicie o tej stylizacji?

Marcelina Zawadzka na imprezie połączonej z pokazem Dawida Wolińskiego

Gwiazda postawiła na oryginalny płaszcz Domi Grzybek!

Zestawiła go z romantyczną, bieliźnianą sukienką vintage.

Oryginalny akcent: torebka - usta zaprojektowana przez Lulu Guiness!

Look uzupełniły wysokie, szare botki Marc Cain.