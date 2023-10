Modne w tym sezonie kreski nie przypominają już makijażu pin-up girls. Przeciwnie nabierają bardziej dramatycznego i drapieżnego charakteru. Zdobią niemal całą powiekę ruchomą lub jedynie tę dolną. Pierwsza opcja przypadnie do gustu fankom graficznych make up’ów, a druga stanowi świetną alternatywę dla tradycyjnego smokey eyes. W zależności od kolorystyki obydwa looki z powodzeniem sprawdzą się nie tylko podczas wieczornych wyjść, ale również na co dzień. Jednak nawet w nieco lżejszej wersji tego typu make up zawsze gwarantuje mocne wrażenie.

Reklama

Kreski na całej powiece

W tym makijażu najważniejsza jest precyzja. Kreski, które pokrywają całą górną powiekę muszą być symetryczne i bardzo równo wyrysowane. Podczas jesiennych tygodni mody pojawiły się w brązowej błyszczącej kolorystyce u Christana Siriano, a na pokazie Giambatista Valli występowały jedynie w czerni. Z kolei makijażyści RVNG wykonali je w intensywnych, kontrastowych barwach. Do ich narysowania przydadzą ci się kremowe, mocno napigmentowane cienie lub eyeliner oraz cienki pędzelek. Możesz postawić na jeden kolor lub też wykorzystać kilka, tak by wypełnienie powieki kontrastowało z konturem.

Imax

Imax

Sposoby na graficzne kreski

Po przygotowaniu powieki możesz od razu wyrysować kształt kreski lub w mniej graficznej wersji zacząć od rozblendowania brązowo-beżowego cienia w załamaniu powieki, a następnie wypełnić ją pożądanym kolorem i na koniec obrysować miękką kredką lub eyelinerem kontury. Na drugą wersję zdecydował się m.in. popualrny na Instagramie i YouTube’ie wizażysta Hindash, który stworzył odważny look w miętowej kolorystyce. Niezależnie od finalnego wyboru pamiętaj o mocno wytuszowanych rzęsach. Możesz je też przykleić lub doczepić jedynie pojedyncze kępki.

Odwrócone kocie oko

Kreski nazywane odwróconym kocim okiem zabłysnęły na pokazie Christiana Diora. Szybko stały się one również popularne wśród inluncerek, zwłaszcza na TikToku. Makijaż w tym stylu mocno akcentuje dolną powiekę. Najlepiej wygląda w ciemnej palecie barw – w czerni, ciemnym brązie lub granatowym. Może też być bardziej graficzny jak na wybiegu Diora lub przeciwnie mocno wyblendowany.

Reklama

Imax

Dolne kreski w wersji smokey

W graficznym wariancie dolnych kresek wystarczy dokładne narysowanie symetrycznych linii kredką lub eyelinerem. Z kolei w wersji smokey preferowanej m.in. przez wizażystę znanego z kanału Painted By Spencer liczy się przede wszystkim blendowanie. Zacznij od mocnego zaznaczenie miękką kredką linii wodnej oraz okolicy wzdłuż dolnych rzęs. Następnie cienkim pędzelkiem ze zbitym włosiem mocno rozetrzyj powstałą kreską i rozciągnij ją poza wewnętrzny i zewnętrzny kącik oka. W obu wersjach pomaluj też kredką górną linię wodną, by wzmocnić finalny efekt.