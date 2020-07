Ten tusz do rzęs z Rossmanna za 11 zł fenomenalnie wydłuża i nawilża rzęsy "Daje efekt jak tusze z wyższej półki!"

Coraz więcej marek zdaje sobie sprawę, jak istotny jest trend na naturale i ekologiczne produkty. Z tego względu formuły kosmetyków do makijażu wzbogacone właściwościami pielęgnacyjnymi powoli stają się już standardem. Początkowo dotyczyło to głównie podkładów czy pomadek, jednak teraz nawet mascary wspomagają kondycję rzęs. Jedną z nich jest Big Volume Lash od Eveline Cosmetics.

Mat. prasowe

Mascara o pielęgnujących właściwościach z Rossmanna

Kosmetyk ma BIO formułę, która zawiera m.in wosk karnauba i ekstrakt jojoba , dzięki czemu dodatkowo nawilża rzęsy. Dostępny jest w Rossmannie za około 20 zł, ale na obecnej promocji można go znaleźć za niecałe 11 zł. Mascara wyposażona jest w szczoteczkę z gęstego włosia, która świetnie rozczesuje włoski i bez problemu dociera nawet do tych bardzo krótkich. Po nałożeniu zauważalne jest przede wszystkim znaczne wydłużenie rzęs. Choć po dołożeniu kolejne warstwy są one również zagęszczone. Często zdarza się, że konsystencje tuszy początkowo są bardzo rzadkie i potrzebują dłuższego kontaktu z powietrzem, by zgęstnieć, ale ta wada nie dotyczy mascary od Eveline. Produkt jest trwały i utrzymuje się na rzęsach przez cały dzień bez osypywania. Doceniony został również przez użytkowniczki portalu wizaż.pl, które oceniły go na 4,1 w pięciopunktowej skali.

„Jest świetny! Daje taki sam efekt jak tusze z wyższej półki, nie skleja rzęs, wydłuża , przyciemnia i długo się utrzymuje. To już chyba moje piąte opakowanie i nie zamierzam go zmieniać.”

„Tusz ładnie rozdziela i wydłuża rzęsy, a przy tym ich nie skleja (nawet przy kilku warstwach). Ma idealną konsystencję o intensywnym czarnym odcieniu, która nie kruszy się i nie osypuje. Dodatkowo przemawia za nim świetna cena.”

„Ten tusz jest zdecydowanie moim faworytem. Big Volume Lash dobrze rozdziela, pogrubia, wydłuża i podkręca rzęsy. Ma wyrazisty kolor i utrzymuje się cały dzień. Ponadto produkt jest super w użyciu zarówno zaraz po otwarciu, jak i po jakimś czasie.” - piszą wizażanki.