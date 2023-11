1 z 8

Carven to francuski dom mody stworzony w 1945 roku przez Carmen de Tommaso. To jej zawdzięczamy biustonosz typu ‘bardotka’ czy chociażby pierwszy w całym przemyśle perfumeryjnym Vetiver, który powstał w 1957 roku, jako wyraz miłości do jej męża Phillipa.

Zapachy marki zasługują na szczególną uwagę z kilku względów. Po pierwsze dwa z nich, stworzone przez samą Madame Carmen - Ma Griffe w 1946 roku i Vetiever w 1957 roku, do dnia dzisiejszego są obecne w portfolio Carven i co istotne ich składy nie uległy żadnej zmianie od momentu powstania. Po drugie, kreatorem kolejnych zapachów marki jest genialny perfumiarz, Francis Kurkdjian. Twórca między innymi niesłabnącego bestsellera Le Male od Jean Paul Gaultier.

Odrodzenie domu mody Carven to rok 2009, kiedy pojawił się nowy dyrektor artystyczny, Guillaume Henry, który do asortymentu brandu wprowadził zapachy takie jak Le Parfum, francuski szyk, wyrażony bukietem białych kwiatów z jaśminem w sercu, L’eau de toilette, w wi w której łączy się wisteria, frezja i piwonia oraz L’absolu – z esencją ylang-ylang z Madagaskaru czy absolutem egipskiego jaśminu.

Dzisiaj marka Carven jest synonimem szyku, elegancji i minimalizm, a jej kolekcje pret-a-porter cieszą się niesłabnącym uznaniem krytyków i zainteresowaniem kupców. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby poznać wszystkie siedem zapachów Carven, które od lutego kupicie wyłącznie w sieci Douglas.