Sposób i miejsce przechowywania perfum wpływa na ich kolor, zapach i jakość. Należy chronić je przed wysokimi i niskimi temperaturami oraz wilgotnością powietrza. Nie sprzyjają im także miejsca nasłonecznione. Przy czym trzeba mieć na uwadze, że większość perfum ma określony przez producenta termin minimalnej trwałości. Zazwyczaj wynosi on od 12 do 36 miesięcy.

Duży wpływ na trwałość i jakość perfum ma nie tylko sposób ich przechowywania, ale również flakon, który powinien być wykonany z grubego szkła.

Czy perfumy mogą się zepsuć?

Mitem jest, że jednych perfum można używać przez całe życie. Co prawda, niektórzy producenci deklarują, że zapach, kolor i jakość perfum może nie zmieniać się nawet przez kilkanaście lat. Jednakże w większości przypadków perfumy opatrzone są terminem minimalnej trwałości - zazwyczaj wynosi on od 12 do 36 miesięcy. Upłynięcie tego terminu jest najczęstszym powodem psucia się perfum. Innym, równie powszechnym, czynnikiem jest niewłaściwe ich przechowywanie. Flakoników nie należy ustawiać w miejscach: nasłonecznionych, narażonych na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur (np. przy oknie, w lodówce) oraz w miejscach z dużą wilgotnością powietrza (np. w łazience). Warto przy tym podkreślić, że zmiana koloru perfum nie jest równoznaczna z ich zepsuciem się. Bardzo często dochodzi do niej w przypadku perfum różowych, niebieskich i fioletowych.

Miejsca, w których najlepiej przechowywać perfumy

Najlepszą opcją jest przechowywanie perfum w temperaturze pokojowej − w miejscu, w którym nie będą one narażone na oddziaływanie na promieniowanie słoneczne. Można, np. umieścić je w szufladzie w specjalnym pudełku. Jednakże większość kobiet woli przechowywać perfumy w miejscu widocznym, np. na szafce lub toaletce. Jest to motywowane chęcią pochwalenia się swoją kolekcją zapachów, a także tym, że flakoniki perfum pełnią funkcję ozdobną. W takim przypadku najlepiej zaopatrzyć się w tackę na perfumy i ulokować je z dala od okna. Po każdym użyciu perfum warto pamiętać o tym, żeby je szczelnie zamykać i zbyt często nie otwierać – to również może wpływać na zmianę ich koloru i zapachu.