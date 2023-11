Reklama

Wyprzedaże zimowe po świętach to doskonała okazja do uzupełnienia braków w swoich szafach! Nie da się ukryć, że to najgorętszy okres w sieciówkach i w sklepach internetowch, podczas którego można upolować niejedną modową perełkę nawet do 80 proc. taniej. Teraz już wiemy, gdzie i kiedy ruszą wyprzedaże: w Zarze, H&M, Reserved czy Mohito będzie można kupić tańsze ubrania oraz dodatki!

Wyprzedaże zimowe 2018/2019 - kiedy?

Okres wyprzedaży zaczął się już właściwie od listopada. To właśnie wtedy wiele znanych marek oferowało mid season sale, czyli międzysezonowe wyprzedaże kolekcji. Chwilę później można było wpaść w prawdziwy zakupowy szał dzięki wyprzedażom na Black Friday czy Cyber Monday. Od początku grudnia wiele sieciówek oferuje drobne wyprzedaże do - 30 proc. Prawdziwe zakupowe szaleństwo zacznie się jednak po świętach Bożego Narodzenia!

Warto mieć na uwadze fakt, że po świętach pierwsze dni zimowej wyprzedaży będą najmniej atrakcyjne. Potem wraz z upływem czasu (i przy okazji z coraz większymi brakami w sklepach) będą rosły zniżki. Najtańsze rzeczy będzie można kupić w lutym 2019.

Wyprzedaże zimowe 2018/2019 - gdzie?

Z pewnością każda sieciówka będzie brać udział w zimowych wyprzedażach. Jak co roku tańsze ubrania zaoferują takie marki, jak: Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Beat, czyli sklepy z sieci Inditex. Nie inaczej będzie w przypadku LPP, czyli Reserved, Mohito, Sinsay, House i Cropp. Na niższe ceny możemy też liczyć w takich sklepach, jak: Wojas, Kazar, Gino Ross, Ryłko, Deichamann, CCC czy Venezia.

Wyprzedaże zimowe 2018/2019 - lista sklepów

Wyprzedaże po świętach znajdziecie:

Zara – 27 grudnia

Bershka – 27 grudnia

Stradivarius – 27 grudnia

Pull&Bear – 27 grudnia

Massimo Dutti – 15 grudnia

Reserved – 27 grudnia

Mohito – 27 grudnia

Sinsay – 27 grudnia

House – 27 grudnia

Cropp – 27 grudnia

New Yorker – 27 grudnia

New Look – 7 grudnia

Forever 21 – 27 grudnia

H&M – 12 grudnia

Mango – 20 grudnia

Orsay – 8 grudnia

C&A – w połowie grudnia

Kazar – 14 grudnia

Parfois – 27 grudnia

Zalando – 27 grudnia

Eobuwie – 3 grudnia

CCC – 30 listopada

Wojas – 3 grudnia

Ecco – 15 grudnia

Deichmann – w połowie grudnia

Wyprzedaże w Kazarze już ruszyły!

