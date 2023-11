1 z 15

Po Black Friday przyszedł czas na Cyber Monday! To prawdziwe zakupowe szaleństwo dla wszystkich wielbicieli zakupów w sklepach internetowych. Specjalną ofertę dla swoich klientów przygotowała marka H&M. Tylko dzisiaj możemy kupić wybrane produkty nawet z 70% rabatem! Zobaczcie, co warto upolować podczas cyberponiedziałku...

Co warto kupić w H&M podczas Cyber Monday?

Szwedzka sieciówka przygotowała tysiące produktów objętych rabatem nawet do 70%. Znajdziemy produkty z każdej kategorii: ubrania, buty, torebki i akcesoria. Kwieciste sukienki z długim rękawem kupimy nawet za 29,90 zł. Klasyczne parki w czarnym lub zielonym kolorze upolujemy za ok 90 zł. Jeśli nie macie jeszcze długich kozaków za kolano to doskonały moment, aby kupić je w H&M za 120 zł. Dodatkowo posiadacze karty H&M Club mogą liczyć jeszcze na 10% rabatu. Trzeba przyznać, że marka odpowiednio przygotowała się do promocji!

Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii, znajdziecie tam przegląd perełek z H&M, które możecie upolować podczas Cyber Monday nawet z 70% rabatem. Uwaga... ceny sukienek zaczynają się już od 29,90!