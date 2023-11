1 z 11

W niektórych sklepach już ruszyły wyprzedaże - to idealna okazja na skompletowanie sylwestrowej garderoby. Szwecka sieciówka H&M jako jedna z pierwszych już obniżyła część asortymentu, nawet o 60 %! Zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. A to dopiero początek! Na co warto polować?

Przeszukaliśmy naszą ulubioną sieciówkę, żeby wybrać 10 najmodniejszych ubrań i dodatków sylwestrowych. Ceny zaczynają się już od 29 zł!

Co warto upolować na sylwestra w H&M?

W sezonie karnawałowym musimy błyszczeć, to czas, kiedy z dna szafy wyjmujemy cekiny i wszelkiego typu błyskotki. Jeśli brakuje ci tego rodzaju garderoby, zajrzyj do sieciówki H&M. Kupisz tam koronkowe sukienki, połyskujące metaliczne spodnie, elegancki czarny kombinezon i wiele innych akcesoriów, które przydadzą ci się na bal sylwestrowy. Nasz hit to cekinowa nerka za 29 zł!

Nie wybierasz się na sylwestra? Nic nie szkodzi, pamiętaj, że na wyprzedażach warto również skompletować ubrania na cały sezon karnawałowy, który z pewnością upłynie na wszelkiego typu imprezach!

