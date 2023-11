1 z 14

Mimo że za oknem wciąż lato, pogoda wyjątkowo nam dopisuje, to jednak nic nie zmieni tego, że jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią... jesienne wyprzedaże! I mimo że wciąż mamy ochotę zakładać letnie, zwiewne sukienki, to jednak w sklepach panuje już moda na jesienne looki - nie brakuje ciepłych swetrów, modnych płaszczy i kozaków. Są oczywiście plusy tej sytuacji w postaci wyprzedaży międzysezonowych, czyli Mid Season Sales. Już teraz możecie kupić ubrania w niskich cenach i wykorzystać ten moment, by uzupełnić swoje szafy w brakujące elementy garderoby w postaci kurtek, spodni, sukienek czy butów i torebek nadających się zarówno na wiosenno-letnie, jak i jesienno-zimowe dni.

Co warto kupić na jesiennych wyprzedażach?

Mid Season Sales warto poświęcić na zakup uniwersalnych ubrań i dodatków, które posłużą przez wiele miesięcy i nie wyjdą tak szybko z mody. Tu możemy zaliczyć sukienki w różnych fasonach, które można założyć zarówno latem, jak i zimą (odpowiednio wystylizowane ze swetrami i rajstopami), spodnie cygaretki czy dżinsowe, swetry, t-shirty z napisami, które królują już kilka sezonów, a także kurtki - płaszcze, ramoneski czy parki.

Jesienne wyprzedaże już teraz znajdziecie w sklepach takich, jak: Mango, Pull&Bear, Camaieu, Etam czy Medicine. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, co możecie upolować na wyprzedażach i w jakich cenach.

P.S. Ciuchy z Zary znajdziecie za 19,90 zł!

