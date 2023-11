Reklama

Jeśli przez chwilę przeszło wam na myśl, że sezon wyprzedaży letnich = Zara, za chwilę przekonacie się, że byliście w dużym błędzie. Podczas gdy sklepy z ubraniami szykują się powoli do sezonowych obniżek (albo już z nimi wystartowały), sieć drogerii Super-Pharm przygotowała promocję na makijaż, która zawstydzi wszystkie wyprzedaże w sieciówkach.

Więcej: Letnie wyprzedaże 2018: wiemy kiedy rusza wyprzedaż w Mango! Oto co będzie przecenione!

Ponieważ latem każda z nas potrzebuje nieco odświeżyć swoją kolekcję makijażu, Super-Pharm postanowiło znacznie ułatwić nam zadanie. Sieć drogerii właśnie wprowadziła promocję 1+1 za grosz, która objęła marki Bourjois, Rimmel, Max Factor oraz Sally Hansen.

Mat. prasowe

Więcej: Letnie wyprzedaże 2018: mamy kalendarz przecen dla PONAD STU sklepów!

Promocja letnia 2018 w Super-Pharm – na czym polega?

Tu tłumaczenia są zbędne. Kupując dowolony kosmetyk do makijażu marek Bourjois, Rimmel, Max Factor czy Sally Hansen, drugi (tańszy) otrzymujecie za skromną dopłatą 1 grosza. Co więcej, w ramach promocji możecie tworzyć do sześciu dowolnych zestawy i mieszać ze sobą produkty z każdej z czterech marek. Najlepsza wiadomość? Promocja obejmuje zarówno punkty stacjonarne sieci, jak i sklep inline.

Więcej: Uwaga – wiemy kiedy startuje letnia wyprzedaż w Reserved! To już LADA DZIEŃ

Promocja obowiązuje w dniach 14.06 – 11.07.2018 w drogeriach Super-Pharm i w sklepie internetowym superpharm.pl.