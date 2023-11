Reklama

Uwaga – letnie wyprzedaże zbliżają się wielkimi krokami, a niektóre z sieciówek już wyprzedziły konkurencję i wystartowała z obniżkami! Przez cały czerwiec sklepy pozbywają się zalegającego asortymentu z kolekcji na wiosnę/lato, w celu zrobienia miejsca na zbliżający się sezon jesień/zima. Dzięki temu nadarza się wyjątkowa okazja do skompletowania letniej garderoby – niekiedy aż do 70% taniej!

Oczywiście, najpopularniejsze sieciówki to w okresie wyprzedaży najbardziej atrakcyjne sklepy. Ale sezon wyprzedażowy to nie tylko obniżki w Zarze, H&M i Reserved (które oczywiście są bardzo ważne i przeczytacie o nich wszystko tutaj). W wielu sklepach wyprzedaże już trwają w najlepsze, a zniżki sięgają w nich nawet 50%. Które sklepy zaczęły już letnie wyprzedaże? A które zrobią to lada dzień? Przygotowaliśmy dla was kalendarium blisko 150 sklepów!

Letnie wyprzedaże 2018: kalendarium obniżek

• 01.06: Vistula: wyprzedaż kolekcji do -70%

• 05.06: Smyk: letnia wyprzedaż do -50%

• 05.06: Wólczanka: wyprzedaż do -70% na wszystko

• 05.06: Monnari: wyprzedaż kolekcji letniej do -40%

• 05.06: 5.10.15.: do -60% na wyprzedaży wiosna-lato

• 05.06: Simple: Pre-SALE na kolekcję wiosna-lato do -50%

• 05.06: Pako Lorente: do -77% na wyprzedaży

• 05.06: Tatuum: VIP Sale -35% dla posiadaczy karty Tatuum Generations, kod: VIP35

• 05.06: Sportowy Sklep: wyprzedaż aż do -70%

• 06.06: Greenpoint: do -50% na wybrane modele

• 06.06: Empik: wcześniejsza wyprzedaż do -70% z kartą Mój Empik (ważna do 12.06)

• 06.06: Answear: letnia wyprzedaż do -50%

• 06.06: Budapester: letnia wyprzedaż ze zniżkami sięgającymi 50%

• 07.06: Adidas: zniżka nawet 50% na wybrane produkty

• 07.06: The Hut: zniżki do 30% na odzież i akcesoria

• 07.06: Diverse: skorzystaj z wyprzedaży letniej

• 08.06: Ptak Moda: wyprzedaż letnia aż do -70%

• 08.06: Runcolors: wyprzedaż nawet do -70%

• 08.06: W.Kruk: letnia oferta specjalna do -70%

• 08.06: Guess: prywatna wyprzedaż do -30%

• 09.06: 50style: wyprzedaż butów do -70%

• 09.06: Bluestilo: sale do -50% na marki Lee i Wrangler

• 09.06: Pakamera: przecena kolekcji wiosna/lato

• 09.06: Stylowe Buty: wyprzedaż do -70% na damskie obuwie

• 10.06: Top Secret: summer sale do -50%

• 11.06: Urban Outfiters: zapowiedź wyprzedaży z rabatami do -50%

• 11.06: 4Home: wyprzedaż dodatków i akcesoriów do domu do -91%

• 11.06: ASOS: do 50% taniej na letniej wyprzedaży

• 11.06: Calzedonia: wyprzedaż bielizny do -50%

• 11.06: Reebok: zniżki do 50% na wyprzedaży letniej

• 11.06: Coccodrillo: wyprzedaż dziecięca

• 11.06: Perfect Fresh: wyprzedaż kosmetyków do -50%

• 11.06: C&A: setki produktów przecenionych do 50%

• 11.06: KappAhl: wyprzedaż do 50% taniej

• 11.06: Mohito: sezonowe rabaty do -50%

• 11.06: Hustla: ceny topowych marek obniżone nawet o 70%

• 11.06: Deichmann: -30% na wybrane produkty dla klientów Deichmann Plus (ważny do 13.06)

• 11.06: Gino Rossi: kolekcja lato 2018 do -50%

• 11.06: Zalando: letnia wyprzedaż kolekcji premium

• 11.06: Net-a-Porter: obniżki do -50%

• 11.06: Sklep Biegacza: wyprzedaż odzieży i obuwia sportowego do -70%

• 11.06: Matshop: zniżki na letniej wyprzedaży nawet do -50%

• 11.06: Camaieu: do -50% na wybrane modele

• 11.06: Spartoo: wyprzedaż aż do -60%

• 11.06: Eastend: wielka wyprzedaż do -60%

• 11.06: Hurom: letnia obniżka cen, wyciskarki nawet 300 zł taniej

• 12.06: River Island: do -60% na obuwie i akcesoria

• 12.06: Telimena: wyprzedaż strojów kąpielowych do -70%

• 12.06: Sneaker Studio: wybrane modele nawet 60% taniej

• 12.06: Tatuum: do -50% na wybrane modele podczas letniej wyprzedaży

• 13.06: Debenhams: wyprzedaż do -50%

• 13.06: Wojas: wybrane modele na wyprzedaży do -50%

• 13.06: home&you: letnia wyprzedaż do -50%

• 13.06: Empik: wyprzedaż na lato do -70%

• 13.06: H&M: nawet 50% taniej na letniej wyprzedaży

• 13.06: Lancerto: 70% zniżki na kolekcję wiosna-lato

• 13.06: Casu: wyprzedaż modnego obuwia do -30%

• 13.06: BDsklep: wielkie czyszczenie magazynów do -50%

• 13.06: Moodo: wielka obniżka letnia

• 13.06: Nike: ubrania i obuwie do -50%

• 14.06: Guess: zniżki na wybrane produkty do -50%

• 14.06: Carry: obniżki sezonowe do -50%

• 14.06: House: sezonowe rabaty sięgające 50%

• 14.06: Empik: tysiące produktów przecenionych nawet o 70%

• 14.06: Mustache: wyprzedaż letnia nawet do 80%

• 14.06: E-Glamour: wyprzedaż kosmetyków do 75% taniej

• 14.06: Crocs: letnia wyprzedaż do -50%

• 14.06: Simple: SALE na kolekcję wiosna-lato do -50%

• 14.06: Wydawnictwo Znak: wyprzedaż książek do -70%

• 14.06: JYSK: rabaty do 70% na wyprzedaży

• 14.06: Pandora: biżuteria do 50% taniej

• 15.06: Balladine: do -50% na odzież damską

• 15.06: Unisono: wybrany asortyment do -50%

• 15.06: Venezia: obniżki do 50% na obuwie

• 15.06: Duka: wyprzedaż na akcesoria kuchenne

• 16.06: Douglas: wyprzedaż letnia z rabatami sięgającymi 40%

• 16.06: New Balance: letnia wyprzedaż sportowego obuwia

• 16.06: Pepe Jeans: wyprzedaż kolekcji letniej do -30%

• 16.06: AliExpress: wyprzedaż sezonowa do -50%

• 16.06: Pepco: wielka wyprzedaż odzieży i akcesoriów

• 16.06: Puma: wyprzedaż markowego obuwia do -50%

• 19.06: Asos: rabaty do 50%

• 19.06: 9design: wyprzedaż ekspozycji do -50%

• 19.06: Presto: wyprzedaż marki 4f do -45%

• 19.06: Showroom: obniżki letnie na wybrane produkty

• 19.06: Office Shoes: wybrane modele do -50%

• 19.06: home&you: obniżki do 70%

• 19.06: New Look: wyprzedaż na wybrane modele

• 19.06: Massimo Dutti: obniżki na kolekcję wiosna/lato

• 20.06: Quiosque: do -50% na wyprzedaży

• 20.06: Ryłko: do -70% na markowe obuwie

• 20.06: La Redoute: wyprzedaż letnia

• 21.06: 4Home: letnia wyprzedaż do -91%

• 21.06: Textil Market TXM24: zniżki nawet o 70%

• 21.06: Clarins: rabaty na kosmetyki do -30%

• 21.06: Promod: odzież damska do 70% taniej

• 21.06: Intimissimi: do -50% na bieliznę

• 21.06: F&F: wyprzedaż odzieży i obuwia

• 21.06: Kazar: sezonowe obniżki na wybrane produkty

• 21.06: Eobuwie: wyprzedaż do -40%

• 21.06: Primamoda: obniżki na obuwie damskie i męskie

• 21.06: Pod Pierzyną: letnie obniżki do 50%

• 22.06: Reserved: obniżki na wyprzedaży

• 22.06: Stradivarius: sezonowa wyprzedaż

• 22.06: Bershka: rabaty na wybrany asortyment

• 22.06: MANGO: rabaty na kolekcję letnią

• 22.06: ZARA: sezonowe rabaty

• 22.06: Cropp: letnia wyprzedaż

• 22.06: Sinsay: zniżki na wyprzedaży

• 22.06: Pull&Bear: sezonowe obniżki

• 22.06: Tania Książka: do -50% na wybrane tytuły

• 22.06: CCC: letnia wyprzedaż butów do -50%

• 23.06: Bialcon: zniżki aż do 50%

• 23.06: Supersklep: wyprzedaż markowych butów i odzieży

• 23.06: Wittchen: zniżki do 50% na wyprzedaży

• 24.06: Swarovski: przecena na biżuterię nawet 50%

• 27.06: Mini In The Box: przeceny nawet o 80%

• 27.06: Vissavi: wyprzedaż wiosna/lato 2017 do -50%

• 27.06: Big Star: do -70% na kolekcję letnią

• 27.06: Oysho: do -50% na wyprzedaży

• 27.06: Parfois: wyprzedaż do -50%

• 27.06: Sephora: kosmetyki do -70%

• 27.06: Tiffi: do -50% na wszystko

• 28.06: Light In The Box: ceny na wyprzedaży niższe nawet o 80%

• 29.06: Gatta: wyprzedaż bielizny do -70%

• 29.06: Betelli: nawet do -50% na wyprzedaży

• 30.06: New Yorker: wyprzedaż do -70%

• 30.06: Ochnik: wyprzedaż do -60%

• 03.07: Kody Mody: letnia wyprzedaż sukienek

• 03.07: Top Shop: rabaty do 70%

• 03.07: Avon: wyprzedaż kosmetyków

• 03.07: eMAG: sprzęt RTV i AGD w obniżonych cenach nawet o 60%

• 04.07: Farmona: wyprzedaż kosmetyków

• 04.07: Księgarnia Beck: ponad 100 tytułów do 30% taniej

• 04.07: Kodano: nawet do 60% taniej na okulary

• 05.07: Chocolissimo: wyprzedaż czekoladek nawet do -50%

• 05.07: Olive: wyprzedaż do -80%

• 05.07: Ombre: rabaty do 70%

• 06.07: Ecco: wyprzedaż obuwia

• 06.07: Zoio: zniżki do 70%

• 07.07: 4f: promocje do -50%

• 10.07: Szewska Pasja: wyprzedaż na obuwie męskie

• 11.07: SheIn: do 85% taniej na wyprzedaży

• 11.07: Koszulkowo.com: przeceny do 50% na koszulki

• 11.07: Egmont: rabaty do 75%

• 14.07: Etam: wyprzedaż do -70%

• 17.07: Muziker: do -85% na instrumenty i sprzęt muzyczny

• 17.07: e-Sporting.pl: wyprzedaż letnia