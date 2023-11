1 z 15

Wyprzedaże w H&M to idealny czas dla wszystkich kobiet, które uwielbiają zakupy. W najpopularniejszych sieciówkach powoli zaczynają się wyprzedaże kolekcji jesień 2018, a wraz z nimi obniżki nawet do 50%. To idealny czas, aby upolować na zimę ciepły sweter, botki, kozaki czy kurtkę w rewelacyjnej cenie, korzystając z jesiennych obniżek.

W H&M wyprzedaże sezonowe czyli tzw. mid season sale już się zaczęły w sklepie internetowym, a na te duże obniżki kolekcji jesień 2018 w sklepach stacjonarnych przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Jednak jeśli poszukujecie przecenionych torebek, spódnic, butów czy sukienek można zajrzeć do sklepu online. Czekają tam dodatkowe promocje , a dostawa i zwroty dla klubowiczów H&M są zawsze za darmo.

Wiemy, jakie zniżki czekają w H&M!

Szwedzka sieciówka przygotowała rabaty sięgające nawet do 50%, ale obserwując stronę H&M szczególnie podczas wyprzedaży można trafić na dodatkowe kupony, dzięki czemu rabat będzie jeszcze większy.

Przygotowaliśmy 15 rzeczy z wyprzedaży, które są zgodne z aktualnymi trendami i z pewnością przydadzą się w szafie każdej kobiety. Na wyprzedaży można znaleźć prawdziwe perełki, m.in. szary klasyczny golf za 34,90zł, wełniany szalik, który po obniżce kosztuje 59zł, oraz modną, asymetryczną spódniczkę za 99zł.

