6 z 7

Niby wszystko poprawne, a jednak coś tu nie gra. Anna Guzik postawiła na chabrowe ponczo miało korespondować kolorystycznie z akcentami na ołówkowej spódnicy, której nadruk pozostawia wiele do życzenia.... Choć w pewien sposób wszystko jest do siebie dopasowane, to jednak pozostaje wrażenie, że look został przygotowany pospiesznie i bez ostatecznego spojrzenia w lustro.