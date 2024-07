1 z 6

Kto w tym tygodniu nie zachwycił swoją stylizacją? Agnieszka Woźniak-Starak wybrała odważne połączenie króciutkich aksamitnych szortów i haftowanych kozaków z płaszczem Miu Miu w intensywnie zielonym kolorze. Wysokie ceny (płaszcz: 17 tysięcy złotych, buty: 4500 zł) nie sprawiają, że tak pstrokate zestawienie wygląda dobrze!

Miks kolorów i wzorów wybrały też Margaret (widzieliście jej but?) oraz Natalia Siwiec. Ich stylizacje wzbudzają spore kontrowersje - podobają ci się? My nie jesteśmy przekonani, podobnie jak do outfitu Olgi Bołądź. „Wiktoriańska’’ koszula vintage od Vivienne Westwood, aksamitne spodnie, gorset - całość świetnie sprawdziłaby się w sesji (mocne trendy), jednak na czerwonym dywanie aktorka nie wyglądała na ubraną, ale... przebraną! A co sądzisz o charakterystycznym zestawieniu Joanny Horodyńskiej? Zobacz i oceń!

