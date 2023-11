Reklama

Dziennikarze za oceanem wiedzą to już od dawna. Prowokacja to drugie imię Miley Cyrus. Przez lata przyzwyczaiła nas, że nie istnieją dla niej żadne granice stylowe. A już na pewno nie jest nią pokazywanie własnego ciała. Po grzecznych czasach, kiedy to jako młode dziewczę występowała w roli Hannah Montana nie pozostało już chyba nic...

Jej suknia na ostatniej Met Gala miała przyciągnąć wzrok i przyciągnęła - ogromnym dekoltem z przodu i jeszcze odważniejszym z tyłu!

Hasłem tegorocznej gali były "Niebiańskie ciała: moda i katolicka wyobraźnia" i Miley Cyrus najwidoczniej zinterpretowała je bardzo po łebkach - dużo ciała i mało dla wyobraźni, nie tylko katolickiej. Zobaczcie sami:

East News

Czarna lejąca się suknia projektu Stelli McCartney, poza ciałem, odsłaniała też detale - jak najbardziej katolickie - czyli złote krzyżyki wiszące - z przodu nisko, trochę nad pępkiem, a z tyłu... jeszcze niżej, bo tam gdzie plecy kończą swą szlachetną nazwę.

Jak Wam się podoba?

