Choć zarówno Dolce jak i Gabbana otwarcie przyznają się do homoseksualizmu (projektanci byli nawet przez parę lat w związku i mają liczne wspólne nieruchomości na Lazurowym Wybrzeżu), mężyczyźni są praktykującymi katolikami, a w przeszłości publicznie sprzeciwili się adopcji przez pary homoseksualne oraz zapłodnieniu in vitro, co skrytykowała nie tylko branża mody, ale i gwiazdy takie jak Elton John, Madonna, Victoria Beckham, Ricky Martin i Courtney Love.

Mimo wszystko, ich projekty cieszą się niesłabnącą popularnością wśród klientów i większości gwiazd, a parę z nich stało się eksponatami nowej wystawy w nowojorskim Metropolitan Museum of Art.