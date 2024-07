1 z 6

Agnieszka Kaczorowska w sobotę była gościem kolejnego odcinka "Pytania na Śniadanie". Kaczorowska pojawiła się w studiu TVP w bardzo stylowym zestawie. Agnieszka założyła białą koszulę w czarne kropki oraz szerokie granatowe spodnie. Na to zarzuciła biały płaszcz, a do całości wybrała wysokie szpilki. Ważnym elementem stylizacji była mała błękitna torebka na srebrnym łańcuszku... i to ona sprawiła Agnieszce mały problem, kiedy tancerka wychodziła ze studia TVP. Agnieszka pozowała fotoreporterom i nagle torebka upadła na ziemię! Agnieszka z uśmiechem na twarzy podniosła torebkę i poszła dalej. Mała wpadka, ale Kaczorowska szybko z niej wybrnęła! ;)

Zobaczcie w naszej galerii, jak zaprezentowała się Agnieszka. Fotoreporterom udało się uchwycić moment, gdy Agnieszce upada torebka! Zobaczcie koniecznie!

Zobacz: Agnieszka Kaczorowska odebrała klucze do nowego mieszkania. Mamy zdjęcia