Stylową wpadkę zaliczyła... Demi Lovato! Zbyt obcisła spódnica to tylko początek - na ulicy gwiazda odsłoniła brzuch i dekolt, podkreśliła też masywne nogi...

Piosenkarka miała na sobie czarny stanik oraz ołówkową, skórzaną spódnicę z wysokim stanem od Toma Forda, która nie była najlepiej dopasowana do jej sylwetki. Dobrała do tego modną, militarną koszulę z naszywkami Zadig & Voltaire oraz „ciężkie’’, odcinane w kostce sandały (Saint Laurent), które optycznie poszerzyły jej nogi i dodały kilogramów. Stylizację uzupełniły równie drogie dodatki: okulary Toma Forda i kopertówka Saint Laurent.

Jak widać nawet najdroższe marki i najgorętsze trendy trzeba dobrze selekcjonować! Co sądzicie o stylizacji Demi Lovato? Powinna zmienić stylistę? A może nie powinna przejmować się tym, co do niej pasuje?

Demi Lovato na jednej z nowojorskich ulic

EastNews

Piosenkarka sporo odsłoniła i... zaliczyła stylową wpadkę!

EastNews

Masywne buty optycznie dodały kilogramów

EastNews

Stylizację uzupełniły stylowe okulary