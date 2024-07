Właściwości wody różanej do włosów i twarzy. Przepis na domowy kosmetyk z płatków róż

Hydrolat różany, inaczej woda różana, to naturalny kosmetyk przeznaczony do cery wrażliwej, trądzikowej i pozbawionej sprężystości. Tonik różany oczyszcza skórę i usuwa z niej nadmiar sebum. Do wykonania domowego kosmetyku potrzebne są tylko płatki róż i czysta woda.