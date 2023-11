Wiktoria Gąsiewska dobrze wie, jakie sukienki nosi się tego lata! Ostatnio młoda aktorka postawiła na "owocowy look", który szybko skradł serca fanów. 20-latka świetnie czuje modę i nie boi się stawiać na sukienki, które teoretycznie powinny skracać nogi. Jaki trik tym razem zastosowała dziewczyna Adama Zdrójkowskiego, aby tak się nie stało? Do kreacji do łydek ubrała niewysokie szpilki, które dodały jej kilka centymetrów!

Zobaczcie, gdzie można kupić piękną sukienkę w truskawki, którą miała na sobie Wiktoria! Coś czujemy, że to będzie hit tego lata.

Sukienka w owoce w stylu Wiktorii Gąsiewskiej

Białe ubrania bywają problematyczne, ponieważ szybko się brudzą. Należy uważać, aby niczego nie dotknąć. Wiktoria Gąsiewska nie boi się jednak zakładać białych ubrań. Po prostu bardziej zwraca uwagę na to, aby ich nie poplamić. Ostatnio taką białą kreację ubrała na duże wyjście. Zobaczcie, jaką sukienką zachwyciła nas 20-latka. Dobry wybór?

????felt so good???? (Czuję się wspaniale) - napisała aktorka na Instagramie.

Internauci zachwycili się kreacją, którą miała na sobie Wiktoria. Sukienka nie jest jednolitego koloru, a zdobią ją małe truskaweczki.

Jeśli sukienka "Alba" byłaby tańcem to zdecydowanie Tango. To taka taka Monicą Bellucici sukienek, która jest kobieca i seksowna! - czytamy na stronie producenta.

Kreacja od "Réalisation Par" jest dostępna w rozmiarach od XXS do XL. Jej cena to 240 dolarów, czyli około 910 złotych. Sukienkę "Alba" można jeszcze kupić w czarnym kolorze, ale tylko wyłącznie w rozmiarach od XS do XL.

- O ja pięknie chcę taką sukienkę ???????????????? - Cudowna, piękna, milion dolarów ????????????❤️ - No mega Gracja???????????????????????? - pisali zachwyceni fani pod zdjęciem Wiktorii Gąsiewskiej na Instagramie.

Zobaczcie sukienkę w truskawki w stylu aktorki. Młoda gwiazda dobrała do niej czerwone szpilki, aby wydłużyć nogi. Jeśli chodzi o biżuterię, to aktorka postawiła na srebrny łańcuszek.

Kupiłybyście sukienkę za ponad 900 złotych? Koniecznie dajcie znać w komentarzu na dole!

instagram

Sukienka na modelce

realisationpar