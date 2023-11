Już od kilku sezonów świąteczne swetry pojawiają się we wszystkich znanych sieciówkach. Chociaż niektórzy uważają je za kiczowate, wiele osób nie wyobraża sobie bez nich wigilijnej stylizacji. Największą popularnością cieszą się swetry z Mikołajem, reniferem, choinką oraz z bożonarodzeniowymi napisami. Swetry ze świątecznymi aplikacjami najlepiej zestawiać ze stonowanymi kolorystycznie ubraniami.

Świąteczny sweter to dla wielu osób – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – must have wigilijnej stylizacji. Jest on zabawną częścią garderoby, za pomocą, której można zakomunikować swoje poczucie humoru. Poza tym sweter ze świąteczną aplikacją jest rozpowszechnionym symbolem w popkulturze, nosił go m.in. Mark Darcy z „Dziennika Bridget Jones” oraz Ron z serii filmów o Harrym Potterze.

Świąteczny sweter – kiedy wypada go założyć?

Sweter ze świątecznym motywem, np. Mikołajem, reniferem, choinką, bombkami, lampkami, prezentami czy życzeniami, idealnie wpisuje się w bożonarodzeniowy nastrój. Z powodzeniem można go założyć na wigilię, spędzaną w gronie najbliższej rodziny. Natomiast lepiej zrezygnować ze stylizacji ze świątecznym swetrem wówczas, gdy w święta w danym domu obowiązuje elegancki dress code. Nie zaleca się również tego typu swetrów zakładać na pierwszą wigilię w domu teściów. W takim przypadku stylizacja ta może być w złym tonie.

Sweter ze świątecznym motywem w zestawie ze spodniami

Zarówno krótkie, jak i długie swetry ze świątecznym motywem dobrze prezentują się w zestawie ze spodniami o fasonie rurek. Najlepiej sprawdzą się spodnie w kolorze czarnym – będą one stanowić równowagę dla wzorzystego i zwracającego uwagę swetra. Można postawić również na cygaretki. Jednakże w takim przypadku najlepiej zrezygnować z grubego, wełnianego swetra na rzecz cienkiego sweterka ze świątecznym motywem.

Sweter ze świąteczną aplikacją – jak nosić go ze spódnicą?

Sweter ze świąteczną aplikacją można nosić również ze spódnicą – zarówno ołówkową, jak i rozkloszowaną. Pierwsza z nich dobrze sprawdzi się w przypadku kobiet o szczupłej budowie ciała, natomiast druga będzie odpowiedniejsza dla pań, które chcą zatuszować mankamenty sylwetki. Warto pamiętać, żeby do swetra ze świątecznym motywem wybrać odpowiedni kolor spódnicy – podobnie jak w przypadku spodni najlepiej postawić na spokojną i stonowaną kolorystykę.