Czerwone spodnie najlepiej zestawić z czarnymi, białymi, beżowymi lub granatowymi bluzkami bądź żakietami. Pasują do nich trampki bądź buty na obcasie – w zależności od charakteru stylizacji. Dodatki w stylu boho sprawdzą się w trakcie letnich festiwali.

Czerwone spodnie to wyrazista baza stylizacji. Najlepiej pasują do nich proste topy, żakiety lub jednolite kolorystycznie swetry. Proste zestawy z wykorzystaniem rurek w kolorze czerwonym przyciągną spojrzenia.

Z jakimi kolorami ubrań połączyć czerwone spodnie?

Czerwone spodnie warto połączyć z kolorami takimi jak: biel, czerń, szarość i granat. Dla fanów ekstrawaganckich stylizacji odpowiedni będzie również kolor różowy (koniecznie wyrazisty). Czerwień z powodzeniem można zestawić też z brązami. Warto postawić na jednolitą górę, bez wzorów. Dzięki temu zestaw nie będzie nadmiernie przeładowany, a co za tym idzie – niesmaczny w odbiorze.

Eleganckie zestawy z wykorzystaniem czerwonych spodni

Idealne połączenie, w którym można wybrać się do pracy to bluzka w marynarskie granatowo-białe pasy i czerwone rurki. W zależności od pogody, można do nich założyć sandały bądź zakryte buty na obcasie. Kolejny szykowny zestaw to jedwabna bluzka w kolorze białym i metaliczne szpilki. Można też postawić na sprawdzone połączenie czerni i czerwieni. Do długiej, czarnej koszuli i czerwonych rurek warto dobrać wyróżniające się kolorem buty. Czerwone spodnie i granatowa marynarka to idealna, elegancka stylizacja.

Codzienne stylizacje z czerwonymi spodniami

Podczas codziennych wyjść idealnie sprawdzi się połączenie spodni w kolorze czerwonym z wysokim stanem i jeansowej koszuli. Pod nią warto założyć biało-czarną bluzkę. Całości dopełni beżowy trencz (inaczej prochowiec) lub czarna, skórzana kurtka (ramoneska). Na spotkanie z koleżankami idealnie nada się też sweter w kolorze ecru. Można do niego dodać militarną parkę. Na randkę warto założyć czerwone spodnie z eko skóry, które podkreślą sylwetkę ich posiadaczki.

Weekendowy wyjazd lub letni festiwal – zabierz do walizki czerwone spodnie

Trampki i topy to doskonały zestaw festiwalowicza – modny i wygodny. Równie ciekawa stylizacja powstanie po założeniu koszuli jeansowej i kolczyków z frędzlami w stylu boho. Na weekendowy wyjazd można zabrać ze sobą czerwone spodnie 7/8. Sprawdzą się w wiosenne dni, przy temperaturze około 15-18 stopni Celsjusza.