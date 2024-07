Gwiazdy kochają dżins i… dżinsowe kombinezony! Trudno się dziwić... są wygodne i wciąż bardzo modne. Ostatnio w denimowych mundurkach zobaczyliśmy Violę Kołakowską, Ritę Orę i Kendall Jenner. Dwie pierwsze panie wybrały kombinezony w wersji oversize. Viola Kołakowska zaprezentował się w takim modelu projektu Lidii Kality na premierze filmu „Planeta singli”. Jej ciemnoszary kombinezon zdobiły skórzane wstawki, a uwagę przyciągał pasek, do którego przypięta była mała torebka. Viola Kołakowska uznała, że najlepiej do tego zestawu będą pasować jasnobeżowe szpilki. Rita Ora również wybrała bardzo obszerny kombinezon domu mody Fendi, ale w zdecydowanie jaśniejszej wersji. Jej model dodatkowo wykończony został czerwonymi lamówkami, a Rita Ora dodała do niego klasyczne buty sportowe marki Adidas.

Lata 70. wciąż są modne!

Nam jednak najbardziej spodobała się stylizacja Kendall Jenner. Ona zdecydowała się na dopasowany kombinezon z rozszerzanymi nogawkami i wyraźnie zaznaczonymi kieszeniami marki Frame Denim (kosztuje około 1900 złotych). Jej model bezpośrednio nawiązywał do stylu lat 70. Nic więc dziwnego, że Kendall zestawiła go z brązowymi, zamszowymi botkami Gianvito Rossi... tak charakterystycznymi dla tego okresu:). Nam podoba się również jej futrzany pompon marki Fendi, przypięty przy torebce domu mody Balenciaga (zobacz: Najmodniejszy gadżet na jesień? Futrzany pompon przy torebce! Weź przykład z gwiazd). Co myślicie o dżinsowych kombinezonach? Dacie się skusić?!

Viola Kołakowska w dżinsowym kombinezonie Lidii Kality na premierze „Planety singli”.

Kendall Jenner w dopasowanym kombinezonie w stylu lat 70. Podobają wam się jej dodatki?!

Rita Ora w dżinsowym kombinezonie domu mody Fendi z kolekcji Resort 2016:)

