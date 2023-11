1 z 7

Jakie fryzury najczęściej noszą Julia Wieniawa, Anna Lewandowska czy Meghan Markle? Takie, które zawsze wyglądają dobrze i robi się je w kilka chwil!

Jeśli na początku nowego roku pragniesz jakiejś odmiany, zacznij od włosów! Tylko nie wpakuj się w uczesanie trudne do ułożenia… Bądź mądra jak gwiazdy! One zawsze noszą to, co piękne, ale nie wymagające wielkiego wysiłku. Oto najmodniejsze, ukochane przez gwiazdy fryzury, które zrobisz dosłownie w kilka minut - albo nawet sekund. Sami nie możemy się zdecydować, czy szybciej by poszło z uczesaniem Kendall Jenner, Małgorzaty Rozenek-Majdan, czy może Kate Middleton… A która fryzura jest najładniejsza? Przekonasz się w naszej galerii!

