Trench Riviera

Są rzeczy, które nigdy nie wychodzą z mody. Jesienią jest to na pewno nieśmiertelny trencz, a niezależnie od pory roku – pasy! Postanowiliśmy połączyć te dwa hity i przenieść trend Holiday Riviera do jesiennych stylizacji - w odrobinę zmienionej formie. Aura za oknem wymaga doboru innych kolorów przewodnich trendu – to barwy iście jesienne, pozostające w opozycji do lekkiej Holiday Riviery. Kolory mogą być przedstawione w monochromie, multichromie, a nawet w Color Blockingu – ważne, by było ich dużo! To widoczne zdobienie powinno zamykać się na dwóch, maksymalnie trzech paznokciach. Resztę najlepiej będzie ubrać w jeden z kolorów, które zostały użyte przy tworzeniu Trench Riviery.