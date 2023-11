Pokazuje się w nim już Selena Gomez, lansują go najsłynniejsi makijażyści i zachwalają influencerki. Winny odcień szminki to jeden z hitów makijażowych jesieni 2019! Podpowiadamy, jak go nosić.

Reklama

Trendy w makijażu 2019: winne usta

O śliwkowych i brązowych ustach, które modnie jest nosić tej jesieni, już pisaliśmy. Równie ważnym jak one kolorem jest bordowy - to ten klasyczny, głęboki odcień ciężkiego, czerwonego wina, który wraca do jesiennych trendów co kilka lat. I nic dziwnego! Jest bardzo elegancki i zmysłowy, a do tego… całkiem wygodny, bo jako najważniejszy element kolorystyczny na twarzy może robić za cały makijaż. Jak nosić go tej jesieni? Radzimy, bo, uwaga, klasyka klasyką, ale ten sezon ma swoje prawa!