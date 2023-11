5 z 5

Moschino

Ciemny, zimny brąz z kroplą fioletu i mocny połysk - modelka Moschino jest pomalowana prawie dokładnie tak, jak robiło się to w latach 90.! I do tego ta sukienka i te kolczyki… Dlaczego mimo wszystko całość nie wygląda archaicznie? Bo rozświetlona jest cera, a makijaż oczy lekko połyskuje, tymczasem lata 90. kochały pełny mat. Do zapamiętania!

content:1_37512,1_36067:GALGallery