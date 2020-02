Joanna Koroniewska już ma najmodniejszą spódnicę na wiosnę 2020! Kosztuje nieco ponad 100 złotych

Joanna Koroniewska już ma największy hit nadchodzącego sezonu! Plisowana spódnica jest jednym z najgorętszych trendów wiosna-lato 2020. Mimo niesprzyjającej aury za oknem, aktorka postawiła na oryginalny look z metaliczną spódnicą w roli głównej. Wygląda zachwycająco i bardzo stylowo, ale jej niska cena was zaskoczy! Wiemy, gdzie i za ile ją kupiła?

Joanna Koroniewska w najmodniejszej spódnicy sezonu wiosna-lato 2020

Jedni jej nie uznają, inni nie wyobrażają sobie życia bez niej żadnej stylizacji, mowa oczywiście o spódnicy! Wiosną chętniej wyciągamy ją z szafy i nosimy aż do lata - szczególnie, że w nadchodzącym sezonie to jedna z najbardziej pożądanych części garderoby. Projektanci co roku w swoich kolekcjach prześcigają się w pomysłach na oryginalne projekty, jednak klasyka wraca co sezon. Nadal w trendach są te eleganckie ołówkowe, do łask znowu wracają dżinsowe czy kwieciste w stylu country, jednak tym razem numerem jeden jest ta plisowana! Wie o tym Joanna Koroniewska, która właśnie pokazała na swoim Instagramie swoją najnowszą stylizację. Zobaczcie sami!

Joanna Koroniewska należy do tych gwiazd, które mimo tego że śledzą najnowsze trendy, potrafią zachować swój indywidualny styl. Sportowa bluza, dżinsowa kurtka i białe sneakersy to modowe hity, które stanowią bazę najnowszego looku gwiazdy. Jednak to właśnie niebieska metaliczna spódnica przyciągnęła naszą uwagę. Zobaczcie, gdzie ją kupiła!

Instagram, Mat. prasowe

W szafie aktorki znajdziemy ubrania od największych projektantów, ale też modele z popularnych sieciówek oraz sklepów internetowych. Trzeba przyznać, że aktorka uwielbia nosić spódnice i to naprawdę wyszukane! Tak jest i tym razem, ta przyciągająca wzrok lekko metaliczna plisowana spódnica pochodzi ze sklepu Born2be i kosztuje 139,99 zł. Dostępna jest w czterech kolorach, ale my popieramy wybór Joasi, bo niebieski to numer jeden w wiosennej palecie barw! Joanna Koroniewska tą stylizacją udowadnia, że plisowana spódnica to nie tylko romantyczny klimat, z którym się kojarzy, ale można ją nosić również na sportowo! Jak wam się podoba cały look gwiazdy? Skusicie się na podobną?