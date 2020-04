Te 5 fryzur zrobisz sama w domu! To najmodniejsze looki na wiosnę 2020

Brak możliwości pójścia do fryzjera nie oznacza konieczności trzymania się wciąż tej samej fryzury. Przeciwnie wiosna to idealny moment na zmianę, a domowa kwarantanna służy eksperymentowaniu. Odrobina czasu, zaangażowania i odpowiednie kosmetyki wystarczą, by odtworzyć modne, looki gwiazd samodzielnie.

Fryzury gwiazd możliwe do wykonania w domu

Celebrytki w tym sezonie szczególnie lansują liczne upięcia, fale i różne wariacje kolorystyczne. Szczególnie popularne są koczki i bardzo wysokie kucyki, ale nadal nie brakuje fryzur w stylu wet look i a la dziewczyna surfera.

Wysoki kucyk

Wysoki kucyk jest wyjątkowo łatwy, a przy tym bardzo efektowny. Ponadto mocno spięte włosy dają też efekt mini liftingu twarzy. Pochyl głowę w dół i zbierz włosy w ciasną kitkę na czubku głowy. Starannie wygładź pasma przy głowie za pomocą pasty do włosów. Kosmyki spięte gumką zakręć na lokówce o dużej średnicy. Możesz ozdobić całość dziewczęcą kokardą, tak jak Ashley Benson lub owinąć wokół gumki pasmo włosów w stylu Jourdan Dunn.





Koczek z twistem

Możesz go zrobić na gładko, tak jak Dua Lipa lub w romantycznym wydaniu, które prezentuje Candice Swanepoel. W pierwszej wersji postępuj tak, jak przy robieniu ciasnego kucyka, ale ostatecznie zakręć włosy wokół gumki, a ich końcówkę podkręć lokówką i utrwal żelem lub bardzo mocnym lakierem. W przypadku drugiej opcji zbierz włosy w luźny kok i pozostaw kilka luźnych pasm z przodu głowy. Jedno z nich zakręć na lokówce o cienkiej średnicy. Całość utrwal delikatnym lakierem.

Gładko zaczesane do tyłu w stylu "wet look"

Tę stylizację najłatwiej wykonać na krótkich lub średniej długości włosach. Zaczesz włosy do tyłu i nałóż na nie pastę wygładzającą. Ponownie przeczesz je grzebieniem i ewentualne dołóż więcej produktu, by włosy na pewno pozostały na swoim miejscu. Możesz też utrwalić je dodatkowo lakierem. Nie musisz martwić się, że przesadzisz z ilością kosmetyków, gdyż przy "wet lookach" włosy powinny sprawiać wrażenie wilgotnych.

Romantyczne fale

Fryzura Emily Ratajkowski jest dokładnie ułożona, ale imituje lekki nieład. Zrób przedziałek po środku głowy i zakręć włosy na lokówce o średniej grubości lub wykorzystaj termoloki. Gotowe skręty rozczesz rzadkim grzebieniem. Spryskaj nasadę włosów suchym szamponem, by dodać włosom objętości i nadać im zmierzwioną teksturę. Całość wykończ lakierem utrwalającym o suchej formule.

Boxer braids

Możesz zrobić tylko dwa tak jak u Barbary Palvin lub zapleść ich nawet około 6-8. Rozczesz włosy i wyznacz przedziałek po środku głowy. Względem niego wydziel za pomocą szpikulca symetryczne przedziałki tak, aby stworzyć kilka sekcji podobnej szerokości. Nałóż na włosy krem wygładzający i utrwalający. Następnie zamiast plecenia włosów klasycznie, przekładaj pasma od spodu splotu. Zacznij standardowo od trzech pasm i co pełne kółko dobieraj do każdego pasma włosy z danego rzędu. Kończ warkocz, w momencie kiedy zostanie ci mniej niż 3 cm i zabezpiecz go gumka recepturką. Całość utrwal lakierem.

W soczystym odcieniu

Zabaw się kolorami tak jak Hailey Bieber. Oczywiście, nie musisz od razu sięgać po permanentne farby do włosów. Na rynku dostępnych jest wiele kosmetyków, które umożliwiają zmianę koloru kosmyków na kilka dni lub dwa tygodnie. Możesz też wykorzystać produkty w stylu „Hair make up” i nałożyć je jedynie na poszczególne pasma. Na pastelowych włosach fale wykonane lokówką prezentują się nieziemsko.