Nicole Kidman

Warkocz kłos zrobił furorę parę lat temu i… jak dotąd donikąd się nie wybiera! Nicole Kidman zestawiła go z zakręconą na lokówce grzywką, która zmiękcza rysy twarzy, i lekko go portagała. Uwaga, kłos jest idealny, jeśli chcesz udać, że masz włosy gęstsze, niż w rzeczywistości - wystarczy lekko go ponaciągać, z łatwością staje się dwa razy grubszy:).